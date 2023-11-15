Pişir'den 300 TL ve Üzeri Alışveriş Yapan MultiNet'lilere İndirim

MultiNet yemek kartı kullanıcıları, Pişir'den yapacakları 300 TL ve üzeri alışverişlerde 150 TL indirim kazanıyor. Kampanya sadece İstanbul'da geçerli olup, 31 Aralık'ta sona erecek.

Pişir'den 300 lira ve üzeri tutarda alışveriş yapan Multinet'liler 150 lira indirim kazanıyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, şirket evde yemek pişirme ve gıda alışverişi uygulaması Pişir ile iş birliği yaptı.

Bu kapsamda MultiNet yemek kartı kullanıcıları, Pişir'den yapacakları 300 lira ve üzeri tutarındaki alışverişlerde 150 lira indirim kazanıyor.

Henüz sadece İstanbul'da geçerli olan kampanya 31 Aralık tarihinde sona erecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların sepet adımındaki kampanyalar kısmında ilgili MultinNet indirimini seçmesi ve ödemenin MultiNet yemek kartı ile yapılması gerekiyor.

Kampanya ve diğer indirimler hakkında bilgi almak için "www.multinet.com.tr" adresi ziyaret edilebiliyor.

Türk ve dünya mutfağından pişirmeye hazır malzemeler seçilebiliyor

Evde yemek pişirme ve gıda alışverişi uygulaması Pişir, gün içinde verilen siparişleri 21.00'e kadar istenilen saat aralığında teslim ediyor.

Kullanıcılarına Türk ve dünya mutfağından kolayca pişirilmesi için 2 kez yıkanmış, özenle doğranmış, porsiyonlanmış malzemeler ile lezzetli yemekler sunan Pişir, 300 lira ve üzeri tutardaki siparişlerde ücretsiz teslimat sağlıyor.