Çarşamba'da belediyenin ihtiyacı olan piknik masaları meslek liselilerinden

Çarşamba Belediyesinin desteğiyle Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı piknik masaları ve kameriyeler, ilçenin çeşitli noktalarına yerleştiriliyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle ilçenin kameriye ve piknik masası ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti.

Bu ihtiyaçları giderirken okullarla iş birliği yapmanın mutluluk verici olduğunu vurgulayan Doğan, "Proje kapsamında 150 kameriye ve piknik masasını Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri üretmiş olacak. Hem dışarıya ödeyeceğimiz bu ücreti döner sermayesine katkı olarak okulumuza ödemiş oluyoruz hem de öğrenci arkadaşlarımızın bu işleri yapmayla alakalı el becerilerini artırmalarına katkı sağlıyoruz. Hocalarımıza, idarecilerimize, öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hem okulumuz yazın fabrika gibi çalışmaya devam etmiş oluyor hem de hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Tasarım Alanı Şefi Zeliha Özbey Çalıova da gençleri meslek edinmeye yönlendirdiklerine işaret ederek, "Öğrencilerimizi meslekleri hakkında ilerleme sağlayabilmeleri, mesleğe ne gibi getiri katabilecekleri hakkında bilgilendiriyoruz. Kendilerine ek gelir sağlama imkanı da yakalıyorlar. Belediyemiz için piknik masası ve çardaklar üretiyoruz. Öğrencilerimiz hem malzemeyi tanımış oluyor hem de kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.