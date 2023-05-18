Philadelphia Fed İmalat Endeksi, beklentilerin üstünde geldi

NEW ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, mayısta eksi 10,4 ile beklentilerin üzerine çıkmasına rağmen, sektörde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

NEW ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, mayısta eksi 10,4 ile beklentilerin üzerine çıkmasına rağmen, sektörde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, mayıs ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, mayısta geçen aya kıyasla 20,9 puan artışla eksi 10,4'e yükseldi. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 19,8 değerini alması yönündeydi.

Üst üste 9 aydır negatif değer alan ve imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösteren endeks, nisanda eksi 31,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 14 puan yükselişle eksi 8,9'a, sevkiyat endeksi de 3 puan artarak eksi 4,7'ye çıktı.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.