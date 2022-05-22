Peugeot'nun yeni logosunun arkasında radar teknolojisi bulunuyor - Haberler

Yeni Peugeot 308, geçen yıl lanse edilen yeni aslan başlı logoyu kullanan Peugeot ürün gamındaki ilk araç olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil logo merkeze doğru yönelip farklı krom unsurlarla vurgulanan ızgara tasarımı ve deseni ile yeni 308'in tasarımıyla uyum sağlıyor. Izgara ve logo kombinasyonu, 308'in karakterini güçlendirirken, markanın sınıf atlama stratejisini destekleyerek yeni marka yüzünü tanımlıyor.

Plakalık ızgara tasarımının tüm görkemiyle göze çarpması için ön tamponun alt bölgesine taşınırken, sürüş destek sistemlerine ait radar, ızgaranın estetiğini bozmamak için logonun arkasında gizlendi.

Yeni Peugeot logosu yeni 308'de; biri Active versiyonu, diğeri ise yenilikçi sürüş destek radarıyla donatılan Allure ve GT versiyonlarında olmak üzere görünüm olarak aynı ancak teknik olarak farklı iki versiyon halinde sunuluyor.

Sürüş destek sistemlerinin kusursuz çalışması için radarın yaydığı dalgaların bozulmaması gerekiyor. Bu nedenle radarın önündeki logonun tasarımı iki kriter göz önünde bulundurularak Peugeot mühendisleri tarafından yeniden tasarlandı.

Sürüş destek sistemlerine bilgi akışı sunan radarın kusursuz çalışabilmesi için Peugeot mühendisleri yeni logonun yüzey kalınlığını sabit tutarken, logoyu oluşturan bileşenlerin herhangi bir metal parçacığı içermemesine dikkat etti.

Üretim süreci Peugeot markası için bir ilk

Peugeot'nun yeni logosu birkaç aşamada üretiliyor. Önce polikarbon enjeksiyon sabit kalınlıkta pürüzsüz bir ön panel, daha sonra indiyum bir arka panel üretiliyor. Bu "nadir" alaşım, teknik ve görsel ihtiyaçları karşılayan tek malzeme olduğu için radarlı versiyonların logosunda özel olarak kullanılıyor.

Hassas üretim tekniği, doğal krom görünüme ve radar dalgalarını engellemeyen özelliklere sahip. Lazer oyma işlemiyle yeni Peugeot, logosunun aslanını ortaya çıkarmak için indiyum yüzey lazerle oyularak polikarbon yüzeyde aslan ortaya çıkarıyor.

Siyah boya logonun arkasına uygulanıyor ve logonun arka planını oluşturuyor. Dış etkenlerden korunmak için logonun ön yüzeyine koruyucu vernik uygulandıktan sonra teknik bir bağlantı parçasına yapıştırılarak ızgaraya takılıyor ve sabitleniyor. Bu üretim süreci Peugeot markası için bir ilk anlamına geliyor.

Yeni logo, sadece en yeni Peugeot modelinin tasarımını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda sürüş yardımcılarına bilgi aktaran radarı da gizliyor. Radar, yeni Peugeot logosu ile korunurken, yeni nesil sürüş destek sistemlerine erişim sağlıyor. EAT8 otomatik şanzımanla birlikte sunulan Dur & Kalk işlevine sahip Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, araçlar arası mesafeyi bu radar sayesinde ayarlıyor.

Manuel şanzımanla birlikte sunulan 30 km/s işlevine sahip Adaptif Hız Sabitleme Sistemi de araçlar arası mesafeyi ayarlıyor. Versiyona bağlı olarak gece ile gündüz yayaları ve bisikletlileri algılayan, bir çarpışma durumunda sürücüyü uyaran otomatik acil durum freni de yine radar sayesinde kullanıma sunuluyor.