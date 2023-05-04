Avrupa ve Türkiye B-SUV pazarlarının en çok satanlar listesinde yer alan Peugeot 2008 yenilendi.

Avrupa ve Türkiye B-SUV pazarlarının en çok satanlar listesinde yer alan Peugeot 2008 yenilendi.

Şirket açıklamasına göre, Peugeot, 2019'un sonunda lanse ettiği SUV 2008'den yaklaşık 700 bin adet üretirken, Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı.

Modelin global başarı performansında 75 binden fazla üretilen ve 2019'dan itibaren kendi segmentinde elektrikliye geçişin öncüsü olan E-2008 modelinin de payı büyük. Peugeot 2008'in 2022'deki satışlarının yüzde 17,4'ünü oluşturan Peugeot E-2008, Avrupa'da elektrikli B-SUV satışlarında podyuma çıktı.

Yeni 2008, çok yönlü ve çevik yapısıyla özellikle aktif aileler için uygun bir SUV olarak dikkati çekiyor. Yeni Peugeot 2008, İspanya'daki Vigo Fabrikası'nda üretiliyor.

ACTIVE, ALLURE, GT olmak üzere üç donanım seviyesine ve 406 kilometreye (WLTP karma döngü) kadar menzile sahip yeni 115 kW/156 HP tamamen elektrikli dahil olmak üzere dört farklı motor seçeneği ile 2023 yazında satışa sunulacak. Ürün gamı 2024'te yeni bir hibrit versiyonla daha da genişleyecek.

Kompakt boyutlarını koruyan Peugeot 2008, 4,30 metre uzunluğa, 1,987 metre genişliğe (aynalar dahil), 1,55 metre yüksekliğe sahipken, bagaj hacmi ise 434 litre. Yeni 2008, üç farklı donanım seviyesiyle sunulmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Tasarım Müdürü Matthias Hossann, "Peugeot, yeni 2008 ile teknolojisini ve kedi duruşu kimliğini güçlendirmeye devam ediyor. Tasarım çalışmasının ana unsurlarından biri 3 pençe imzası ile ön cephede karşımıza çıkıyor. Ayrıca SUV modeli tüm pazarlarda bu kadar başarılı kılan sağlam ve kaslı tasarımı daha da ileriye taşınıyor ve yeni 2008'in sınıf atlama hamlesini gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

Yeni 2008'lerin ön, yan ve arka logolarında yeni bir yazı tipi ve yeni bir bazalt gri renk dikkati çekiyor. E-2008 ise dikroik mavi ve beyaz renklerde bir "E" logosuna sahip. Arkada, Peugeot yazısı tüm bagaj kapağı genişliği boyunca uzanıyor.

"Yeni E-2008, en ileri elektrik teknolojisi ile yollara çıkıyor"

2008, yeni 508 sedan ve 508 SW modellerinin ardından, yeni Peugeot ışık imzasını benimseyen ikinci model oluyor. Tüm versiyonlar bu yeni ışık imzasına sahip. GT versiyonlarında, üç pençenin çarpıcı etkisi ilk kez kullanılan tam LED farların aydınlatılmasındaki üç ışık modülü ile daha da vurgulanıyor.

Arkada, yeniden tasarlanan ışık imzasıyla yeni 2008, tüm versiyonlarında yeni LED stop lambalarına yer veriyor. Peugeot otomobillerinin arkasını karakterize eden simgesel üç pençe, yeniden yorumlandı. Stop lambaları, otomobilin genişlik algısını güçlendiren ince ve zarif, iç içe yer alan üç yatay çift çıtadan oluşuyor.

Yeni 2008'in tanıtım rengi, modern selenyum gri seçildi. Mavimsi gri vurgularla zenginleştirilen yeni okenit beyaz, yeni 2008'in güçlü tasarımını daha da vurguluyor.

GT versiyonu, standart olarak siyah çift renkli tavanla sunuluyor. Seçilen gövde renginden bağımsız olarak tüm yeni 2008 versiyonlarında siyah aynalar kullanıyor. Yeni 2008, selenyum gri, tekno gri, okenit beyaz, inci siyah, elixir kırmızı ve vertigo mavi olmak üzere 6 gövde rengiyle satışa sunulacak.

Yeni Peugeot 2008, Peugeot 408 modelinde tanıtılanlar ile benzer yeni alaşım jantlara sahip oluyor. 16 inç NOMA (ACTIVE), 17 inç KARAKOY (ALLURE ve GT) veya 18 inç EVISSA (GT'de isteğe bağlı) olmak üzere farklı jant seçenekleri bulunuyor.

Peugeot Ürün Müdürü Jerome Micheron, "Yeni Peugeot 2008 her zamankinden daha güçlü SUV tasarımı, yeni nesil bağlanabilirlik özellikleri ve tamamen elektrikli versiyondaki daha uzun menzil sayesinde sınıf atlama hamlesini güçlendiriyor ve yeni bir boyuta geçiyor. Yeni E-2008, en ileri elektrik teknolojisi ile yollara çıkıyor ve 400 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip. Ayrıca, çok dinamik bir pazarda, B-SUV podyumunun zirvesinde kalmak için gereken her şeye sahip. Peugeot değerlerini en iyi şekilde yansıtan, sürdürülebilir bir deneyim arayan geniş bir müşteri kitlesine hitap etmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Peugeot i-Cockpit, markanın en güçlü özelliklerinden biri olmayı sürdürüyor

Kabinin kilit unsurlarından biri olan Peugeot i-Cockpit, markanın en güçlü özelliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Son 10 yılda 10 milyonun üzerinde satışla Peugeot i-Cockpit, ergonomi ve sürüş keyfini optimize etmek için yeni 2008 ile daha da gelişti.

Yeni 2008, modern yapısıyla verimli elektrikli motorları ve yeni nesil bağlantı çözümleriyle yeni müşterileri çekmeyi amaçlıyor. E-208 ve E-308 modellerinde de kullanılan yeni motorla, E-2008 tamamen elektrikli B-SUV segmentinin öncüsü konumunu pekiştiriyor.

Maksimum güç yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP'den 115 kW/156 HP'ye çıkarken, batarya 50 kWsa'ten 54 kWsa'e çıkarıldı. Verimliliği iyileştirme çabası, performans artışı ama aynı zamanda menzilin 345 kilometre (WLTP) yerine 406 kilometreye ulaşmasını sağlıyor.

Yeni Peugeot E-2008, tüm şarj çözümlerine uygun iki tip entegre şarj cihazıyla donatılıyor. Standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı sunulurken ve opsiyonel olarak üç fazlı 11 kW şarj cihazı seçilebiliyor. Yüzde 20'den yüzde 80'e tahmini şarj süreleri, halka açık şarj noktasında (100 kW) 30 dakika, Wallbox'da (7,4 kW) 4 saat 40 dakika ve güçlendirilmiş prizde (3,2 kW) 11 saat 10 dakika olarak gerçekleşiyor. Yeni Peugeot E-2008'in bataryası 8 yıl veya 160 bin kilometre garantili olarak satılıyor.

Yeni 2008, 2024'ün başında yeni nesil 136 HP PureTech benzinli motor ve bir elektrikli motoru içeren, yeni 6 kademeli çift kavramalı elektrikli şanzımandan oluşan yeni 48V HYBRID güç-aktarma sistemiyle de satışa sunulacak. Sürüş sırasında şarj olan batarya sayesinde bu teknoloji, alt motor devirlerinde ekstra tork ve yüzde 15'e kadar yakıt ekonomisi sağlıyor. Hibrit sistemle de donatılan yeni 2008, şehir içi sürüşlerinin yarısından fazlasını 0 emisyonlu tamamen elektrik modunda geçirebiliyor.

Yeni 2008, elektrikli dışında tüm kullanıcı gereksinimlerine cevap veren benzinli ve dizel motor seçenekleriyle yollara çıkıyor. Yeni yüksek çözünürlüklü park yardım kameralarına ek olarak, yeni 2008 sürüşü daha güvenli ve kolay hale getiren donanımlarla yollara çıkacak.