Petrol ve doğal gaz şirketleri yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor

BP, Shell, TotalEnergies, ADNOC, Saudi Aramco ve Petronas gibi çok uluslu şirketler, mevcut hidrokarbon yatırımları yanında yenilenebilir enerji, hidrojen üretimi ve karbon yakalama teknolojileri alanlarında yatırımlarını hızlandırdı. Dünya genelinde petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar üzerinde yıllardır yatırım, üretim ve dağıtım yapan şirketler, rüzgar, hidrojen, karbon yakalama ve biyogaz teknolojilerinde yatırımlarla emisyon miktarlarını düşürmenin yanında yatırım alanlarını çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Petrol ve doğal gaz sektörlerinde faaliyet gösteren BP, Shell, TotalEnergies, ADNOC, Saudi Aramco ve Petronas gibi çok uluslu şirketler, mevcut hidrokarbon yatırımları yanında yenilenebilir enerji, hidrojen üretimi ve karbon yakalama teknolojileri alanlarında yatırımlarını hızlandırdı.

AA muhabirinin, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Dünya Enerji Yatırımları 2023 raporundan derlediği bilgilere göre, dünya genelinde petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar üzerinde yıllardır yatırım, üretim ve dağıtım yapan şirketler, rüzgar, hidrojen, karbon yakalama ve biyogaz teknolojilerinde yatırımlarla emisyon miktarlarını düşürmenin yanında yatırım alanlarını çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Özellikle Avrupa merkezli bu şirketler portföylerinde yenilenebilir enerjiye yer verirken, birleşme ve satın almalar yoluyla, ayrıca ortaklık kurarak ya da direkt yatırım metotlarını kullanarak bu alanda yer alıyorlar.

İlk etapta rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları gerçekleştiren söz konusu şirketler, daha sonra deniz üstü rüzgar, hidrojen, karbon yakalama ve temiz teknolojiler üzerine yoğunlaşmaya başladı.

Fransa merkezli çok uluslu petrol şirketi TotalEnergies, geçen yıl 6 gigavatlık deniz üstü rüzgar kurulum hedefini 11 gigavata çıkarma kararı aldı.

Genel merkezi Hollanda'da bulunan, İngiliz-Hollanda ortaklığındaki Shell ise deniz üstü rüzgar kapasitesini 9 gigavat artırmayı hedefliyor.

Norveç'te devlet kontrolündeki çok uluslu şirket Equinor ise 2030'a kadar deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesini 12-16 gigavata çıkarmayı amaçlıyor.

Biyometan ve biyodizel üretimine odaklanan petrol ve doğal gaz şirketleri ise geçen yıl 11 milyar dolarlık yatırımı biyoenerji alanında gerçekleştirdi.

Büyük ölçekli hidrojen odaklı projeler yapım aşamasında

Rapora göre, Londra merkezli enerji şirketi BP, Avustralya'da hidrojen odaklı çalışan Western Green Energy Hub'ın yüzde 40 hissesini satın aldı.

Bu gelişme, şirketin İspanya'nın Valensiya kentinde rafineri operasyonları için hidrojen, biyoyakıt ve yenilenebilir enerji geliştirme projelerine 2 milyon dolar taahhüdünü açıklaması sonrasında yaşandı.

Öte yandan Shell geçen yıl Avrupa'nın en büyük hidrojen projelerinden biri olan Holland Hydrojen I için nihai yatırım kararı aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (UAE) merkezli Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), BP ve Masdar ile işletmede olan gaz santrallerinde karbondioksit iyileştirme işlemlerine başladı.

Şirket ayrıca Birleşik Krallık'ta bulunan "H2Teesside" projesinde karbon yakalama teknolojileri kullanarak doğal gazdan hidrojen üretmeyi hedefliyor.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Saudi Aramco da 2027'ye kadar karbondioksit yakalama kapasitesini 9 milyon tona çıkarmayı amaçlıyor.

Geçen yılın ortasında yayınladığı ilk sürdürülebilirlik raporuna göre şirket 2030'a kadar 11 milyon ton hidrojen üretmeyi hedefliyor.

Malezyalı petrol ve doğal gaz şirketi Petronas ise yıllık 3,3 milyon tonluk karbondioksit yakalanmasının hedeflendiği Kawasarı offshore karbon yakalama, kullanım ve depolama projesi için nihai yatırım kararı aldı.

Rapora göre, bu küresel şirketler için artan destekleyici politikalarla, karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojileri, biyogaz ve düşük emisyonlu hidrojen alanları, petrol ve doğal gaz şirketleri için proje yönetimi ve mühendislik kabiliyetlerini kullanması açısından uygun alanlar olarak değerlendiriliyor.