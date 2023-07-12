Petrol Şirketleri Almanya'da Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Santrali İhalesini Kazandı

Petrol şirketleri bp ve TotalEnergies, Almanya'da inşa edilecek 14 milyar dolarlık deniz üstü rüzgar enerjisi santrali ihalesini kazandı. Almanya, Kuzey ve Baltık Denizi'nde toplam 7 bin megavat kapasiteli dört deniz üstü rüzgar enerjisi santrali inşa edecek.

Petrol şirketleri bp ve TotalEnergies, Almanya'da inşa edilecek 14 milyar dolarlık (12,6 milyar avro) deniz üstü rüzgar enerjisi santrali ihalesi kazandı.

Almanya enerji piyasası düzenleyici kurumu Federal Ağ Ajansının (Bundesnetzagentur) açıklamasına göre, toplam 7 bin megavat kapasiteli dört deniz üstü rüzgar enerjisi santrali ihalesi düzenlendi.

Söz konusu ihalelerle Almanya, Kuzey ve Baltık Denizi'nde inşa edilecek 14 milyar dolarlık proje tahsisi gerçekleştirdi.

İngiliz enerji şirketi bp, iki farklı ihaleyle 4 bin megavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi projesi kazandı.

Fransız petrol şirketi TotalEnergies ise iki ayrı ihaleyle 3 bin megavatlık proje inşa hakkı elde etti. TotalEnergies, açıklamasında, 3 bin megavat deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesinin üç milyon haneye yeşil enerji sağlayacağını bildirdi.

Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller, ihalelere ilişkin değerlendirmesinde, sonuçların Almanya'nın deniz üstü rüzgar enerjisi sektörünün cazibesini teyit ettiğini belirterek, "Deniz üstü rüzgar enerjisi sektöründe rekabet hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Bu sonuçlar, 2030'a kadar 30 bin megavat deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi hedefimizi başarmamız için önemli bir aşama." ifadelerini kullandı.