Petrol Ofisi ve İltekno'dan Texaco HDAX Gaz Motor Yağları Serisi için satış ve pazarlama anlaşması

Petrol Ofisi Grubu, yaptığı anlaşmayla Texaco HDAX Gaz Motor Yağları Serisi'nin satış ve pazarlama yetkisi için İltekno ile anlaştı. Yakın zamanda Türkiye'deki üretiminin daha da genişletilmesi planlanan HDAX Gaz Motor Yağları Serisi'nin daha fazla kullanıcıya değer oluşturması ve ulaştırılması amaçlanıyor.

Petrol Ofisi, küresel madeni yağ markası Texaco HDAX Gaz Motor Yağları Serisi'nin Türkiye'deki satış ve pazarlama yetkisi için İltekno ile anlaştı. Petrol Ofisi bu anlaşma ile HDAX Gaz Motor Yağları Serisi'nin çok daha geniş kitlelere ulaştırılmasını hedefliyor.

Yaptıkları iş birliği hakkında açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, "Texaco'nun enerji üretimi alanında 60 yılı aşkın süredir devam eden ürün geliştirme çalışmalarının eseri olan HDAX gaz motor yağları serisi yüksek BMEP'li motorlarda düşük yağ tüketimi ve motor servis aralıklarına uygun yağ değişimini sağlamak için tasarlanmıştır. Texaco'nun geniş ürün gamı içerisinde yer alan gaz motor yağları HDAX serisi ürünlerimize ülkemizde büyük ilgi gösteriliyor. Şirket olarak sahip olduğumuz geniş lojistik ağı ile bu ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Bu alanda 30 yılı aşkın bir deneyim ve bilgi birikimine sahip olan İltekno ile tüm bu ürünlerimizin Türkiye'deki satışlarını daha da hızlandıracağımıza inandığımız böylesi önemli bir anlaşmaya imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İltekno CEO'su Dr. Ali Nihat Dilek ise açıklamasında şunları söyledi: "İltekno olarak 34 yıllık deneyimimiz ve özellikle elektrik üretimi üzerine uzmanlaşmış kadromuz ile ulusal ve uluslararası birçok şirkete hizmet veriyoruz. Sunduğumuz mühendislik hizmetleri kurulum, projelendirme, servis, bakım gibi tüm süreçleri kapsıyor. Teknoloji olarak da trijenerasyon, kojenerasyon güneş enerji sistemleri ve hibrit sistemlerin yanı sıra gaz motorları alanında da hizmet veriyoruz. Bütün bu sistemlerin yazılımını ve otomasyonunu da müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre kendi ekiplerimiz ile gerçekleştiriyoruz. Kendi içimizde sürekli eğitimle ekibimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Böylelikle iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına göre çözümler üretebiliyoruz. Türkiye'nin önde gelen enerji altyapı grubu Petrol Ofisi ile yaptığımız bu iş birliği kapsamında sürekli gelişim ilkemize de bağlı kalarak Texaco HDAX gaz motor yağları serisinin Türkiye ve KKTC'de satış ve pazarlamasını yapacağız. Teknolojiye ve hizmet kalitesine verdiğimiz önem ile bu üstün ürünlerin ülkemizde daha da yaygınlaşmasını sağlayacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz." - İSTANBUL