Petrol Ofisi, Stevie Awards'ta 4 ödül kazandı

Petrol Ofisi, dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Stevie Awards çatısı altında düzenlenen ve en seçkin İK çalışmalarının değerlendirildiği MENA Stevie Awards'ta 4 ödül birden aldı.

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin önde gelen şirketlerinden Petrol Ofisi, prestijli platformlarından ödülleri toplamaya devam ediyor. Şirket, son olarak dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Stevie Awards çatısı altında düzenlenen MENA Stevie Awards'ta; 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz ödülün sahibi oldu. Şirket, Covid-19 sürecinde aldığı öncü ve hızlı aksiyonlar nedeniyle 'Örnek İşveren' kategorisinde altın, pandemi döneminde sergilediği örnek yaklaşımlar nedeniyle 'En Değerli Kurumsal Tepki' kategorisinde bronz ödüllerine layık görüldü. Şirket bu dönemde çalışan iletişimi, hijyen uygulamaları, çalışma ortamı düzenlemeleri, rutin test uygulamaları, sürdürülebilirlik, çalışanların refahını ön planda tutan uygulamalar ve bu süreçte hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile öncü yaklaşımlar sergileyerek gösterdiği özverili çalışmalar nedeniyle bu ödülleri almaya hak kazandı.

Şirketin yönetim kadrosuna aday olabilecek potansiyeli yüksek gençlere yönelik 12 aylık bir program olan 'Gelişim Potası Genç Yetenek Programı' ise 'İnsan Kaynaklarında Yenilikçi Başarı' kategorisinde gümüş, 'İnsan kaynakları Yönetimi ve Uygulamasında İnovasyon' kategorisinde ise bronz ödüllere layık görüldü. Şirket bu program ile lisans yeni mezunu ya da yüksek lisans öğrencisi olan ancak henüz profesyonel iş deneyimi olmayan ve kariyerine yeni başlayan, potansiyeli yüksek gençlerin iş dünyasına katılımına destek oluyor. Şirket kültürünün genç yetenekler tarafından öğrenilmesi, zenginleştirilmesi ve işveren markası algısının güçlendirilmesi amacıyla uçtan uca ölçülebilir bir yapıda tasarlanmış 12 aylık bu kapsamlı program sonunda genç yetenekler, çalışmalarına mevcut iş birimlerinde veya rotasyon ile farklı birimlerde uzman seviyesinde şirketin değer zincirinde yerlerini alıyor.

Aldıkları ödüller hakkında değerlendirmede bulunan Petrol Ofisi İK Direktörü (CHRO) Burcu Yüksel Kocagöz şunları söyledi: "Bugünden Yarına Hazır vizyonumuz doğrultusunda yaptığımız her işte toplumu ve çalışanlarımızı merkeze alan çalışmalar gerçekleştiriyor, projeler hayata geçiriyoruz. Tüm dünyada gündelik yaşamdan kurumsal yaşama mevcut düzeni kökten değiştiren pandemide dahi bu yaklaşımımızdan asla taviz vermedik. Dünyanın en önemli ödül organizasyonlarından biri olan Stevie Awards'ta bu dönemde attığımız adımların ve aldığımız aksiyonların örnek olarak gösterilmesi, insana değer veren yaklaşımımızın samimiyetinin de bir teyididir. Nitekim çalışanlarımız için her zaman daha iyisini yapma şevkimizin ardında da bu samimiyetimiz bulunuyor. Bu nedenle çalışma arkadaşlarımıza en iyi gelişim fırsatlarını sunmak, Türkiye'de gelişimin adı olan Petrol Ofisi'ni işveren olarak da aynı duygularla zihinlere kazımak en temel hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda köklü bilgi birikimimiz ve deneyimimiz ışığında geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Gelişim Potası Genç Yetenek Programı'nın da bu organizasyonda iki ödül birden alması bizim için ayrı bir sevinç kaynağı oldu. Bu ödülleri almamızda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Genç, dinamik, farklı uzmanlıklara ve çeşitli yeteneklere sahip çalışma arkadaşlarımızla toplumumuz ve ülkemizin geleceği için parmakla işaret edilecek örnek çalışmalara imza atmaya kararlıkla devam edeceğiz." - İSTANBUL