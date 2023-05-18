Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Petrol Ofisi'nden +1,5 TL açıklaması

Petrol Ofisi'nden +1,5 TL açıklaması

Ekonomi Haberleri

Petrol Ofisi, ödeme ve satışlarını Merkez Bankası kuru +1,5 TL ile yaptığı yönündeki haberlere açıklama yaparak, tüketiciye yansıyan fiyatların TCMB'nin açıkladığı şekilde yapılmaya devam ettiğini belirtti.

PETROL Ofisi'nin 'ödeme ve satışlarını Merkez Bankası kuru +1,5 TL ile yapıyor' şeklinde sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberler üzerine bir açıklama yaparak, tüketiciye yansıyan fiyatların yine TCMB'nin açıkladığı şekilde yapılmaya devam ettiğini belirtti. Petrol Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Petrol Ofisi Grubu olarak koşulsuz şeffaf yönetişim anlayışımızdan hareketle, sosyal medyada ve bazı haber mecralarının internet sayfalarında "Petrol Ofisi ödeme ve satışlarını Merkez Bankası Kuru +1,50 TL ile yapıyor şeklinde yer alan mesajlara istinaden açıklama yapma gerekliliği duyduk. Paylaşılan metin Petrol Ofisi Grubu'nun resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Tüketiciye yansıyan fiyatlarımızda TCMB'nin açıkladığı referans kur geçmişte olduğu gibi geçerliliğini korumaktadır" denildi.

- İstanbul

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası Petrol Ofisi Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title