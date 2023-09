Petrol Ofisi, Maxima motor yağlarını Adaptech teknolojisiyle yeniledi

Petrol Ofisi Grubu, Maxima motor yağlarını, madeni yağ teknoloji merkezi olan Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi'nde (POTEM) teknoloji iş ortakları ile birlikte geliştirdiği Adaptech teknolojisi ile yenilerken, kullanıcı dostu yeni ambalajıyla pazara sunduğunu duyurdu.

Madeni yağ teknoloji merkezi olan Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi'nde (POTEM) teknoloji iş ortakları ile birlikte geliştirilen 'Adaptech teknolojisi ile Maxima motor yağları yenilendi. Maxima, formülünün yanı sıra ambalajı ile de yenilendi. Petrol Ofisi tarafından geliştirilen yeni Maxima ambalajı, iyileştirilmiş bir kullanım deneyimi sunarken ambalajda çevreye duyarlı malzemeler ve sahteciliğe karşı hologram kullanıldı.

"ADAPTECH TEKNOLOJİSİ SAYESİNDE MAXİMA, HER KOŞULA YÜZDE 100 ADAPTE OLUR"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, "Madeni yağda Türkiye'nin bir numarası olarak, kullanıcılarımızın değişen ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp onlara en doğru çözümleri sunmak, sürekli gelişim odağımızdaki en önemli görevimiz. 80 yılı aşkın tecrübemiz ile hem Türkiye'de hem de 30'dan fazla ülkede Maxima binek araç motor yağı markamız ile binek sürücülerin araçlarının motorlarını en iyi şekilde korumaları ve araçlarından yüksek performans almaları için çalışıyoruz. Bu amaçla Türkiye'nin en büyük madeni yağ teknoloji merkezi olan POTEM'de teknoloji iş ortaklarımız ile birlikte hiç durmadan ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Burada geliştirdiğimiz Adaptech teknolojisi, ismini adaptasyon özelliğinden alır. Adaptech teknolojisi sayesinde Maxima motor yağları, her türlü yol ve iklim koşuluna, farklı sürüş stillerine yüzde 100 adapte olur. Tüm koşullarda motoru korur. Laboratuvar çalışmalarımız sonunda, tüm şartlara uyum sağlayan Adaptech motor yağı teknolojisi ile yenilenen Petrol Ofisi Maxima'yı kullanıcı dostu yeni ambalajında sunmaktan da gurur duyuyoruz" diye konuştu.

MAXIMA MOTOR YAĞLARI HAKKINDA

Marka tarafından şu bilgiler paylaşıldı:

"Adaptech teknolojisi ile yenilen Maxima motor yağları, içeriğindeki temizleyici bileşenler sayesinde motoru temiz tutarken kir çözücü proaktif moleküllerle yağlanmanın kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Ayrıca antioksidan bileşenler, oksidasyona karşı kalkan oluşturarak yağın ömrünü de uzatıyor. Böylelikle sürücüler her türlü yol şartında yolculuklarına güvenle devam edebiliyor. Bunun yanı sıra ani hızlanma ve yavaşlamalarda koruyucu yağ filmi etkisi de sunan bu yağlar; soğuk-sıcak, yüksek yük ve devir gibi değişen koşullarda optimum yağ sıcaklığı sağlayarak motorun ömrünü uzatıyor. Adaptech teknolojisine sahip Maxima motor yağları, proaktif molekülleri sayesinde her durumda sürekli ve hızlı yağlama sağlayarak her türlü çalışma koşulunda tam koruma sağlamasıyla dikkat çekiyor."

YENİ AMBALAJ YÜZDE 25 GERİ DÖNÜŞÜME ELVERİŞLİ MALZEMELERDEN ÜRETİLDİ

Yeni ambalajıyla 8. İstanbul Karbon Zirvesi'nde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından 'Düşük Karbon Kahramanı' ödülüne layık görülen Maxima, Petrol Ofisi'nin endüstriyel tasarım ekibi tarafından geliştirildi. Köşeli formuyla koli içerisindeki ezilmelere karşı dayanıklılık sağlanırken ergonomik 2 kulplu tasarımı sayesinde kullanım da kolaylaşıyor. Yeni boyutu nedeniyle daha verimli depolama ve saklama imkanı sunan ambalaj, çevreye duyarlı ve yüzde 25 geri dönüşüme elverişli malzemelerden üretildi. Daha büyük ve sadeleştirilmiş etiket alanı ile modern ve kolay anlaşılır etiket tasarımına da sahip olan ambalajın üzerindeki etiketlerde sahteciliğe karşı orijinalliğini kanıtlayan hologram özelliği de bulunuyor.