Petrol Ofisi, madeni yağ fabrikasının yıllık üretim kapasitesini 2 katına çıkarıyor

Petrol Ofisi Grubu'nun Kocaeli'nin Derince ilçesinde Petrol Ofisi Madeni Yağ Teknoloji Merkezi'nin (POTEM) de içinde yer aldığı yenilenmiş tesisi açıldı.

Açılış töreninde konuşan Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, kapasitesini iki katına çıkardıkları bu entegre dev merkezin; 4 kıtaya ihracat yapan, Türk mühendisliğini dünyaya taşıyan ve ülkenin enerji bağımsızlığı stratejisinde önemli rol oynayan bir teknoloji üssü konumunda olduğunu söyledi.

Abbasoğlu, tesisin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 30'unu güneş enerjisiyle elde ettiklerini aktararak, "Bu dev tesis, olası bir İstanbul depreminde şehirdeki istasyon satışlarımızın dört gününü karşılayacak ve motorin ithalatının azalmasında önemli rol oynayacağına inandığımız büyük bir motorin tank parkını içinde barındırıyor. Tamamen dijital bir ekosistem üzerine kurulu merkezimiz, yakın coğrafyanın en kapsamlı ve yenilikçi madeni yağ teknoloji üssü POTEM ile uluslararası çalışmalarda referans gösterilen işlere imza atıyor. Petrol Ofisi Grubu olarak ekonomimizin sürdürülebilir büyümesine yönelik yatırımlarımızı Cumhuriyetin Yeni Yüzyılında da artırarak sürdüreceğiz." diye konuştu.

Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ise Türkiye'nin ağır sanayi tesislerinin, büyük altyapı inşaat projelerinin, yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının, nakliyecilerin ve çiftçilerin her çeşit madeni yağ ve gres ihtiyacını karşılayabilen ürün portföyünü en son teknolojiyle üreterek kullanıma sunduklarını kaydetti.

Merkezin, dijital ortamda yönetilen 8 bin ton ürün depolama kapasitesiyle geleneksel lojistik operasyonlarında forkliftlerin yol açtığı karbon salınımını da yüzde 60 düşüreceğine işaret eden Gürsu, "Sadece Türkiye'nin değil, yakın coğrafyanın en büyük kapalı alanına sahip olarak inşa edilen bu yatırımımız ülkemizin potansiyeline ve büyümesine olan inancımızın göstergesidir. Petrol Ofisi olarak bu doğrultuda yatırımlarımıza devam edip ülkemizin yarınlarına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yeni yatırımlarda da elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç da Türkiye'de madeni yağlarda, 2022 yılında yaklaşık 500 bin tonluk iç tüketim olduğunu gördüklerini kaydetti.

Bunun yanında ihracatın ve yurt dışına gerçekleştirilen markalı üretim hizmetinin de giderek arttığını gözlemlediklerini vurgulayan Kılınç, şöyle devam etti:

"Bugün baz yağlardan başlayarak katkı maddeleri dahil madeni yağ üretimimiz, artık yurt içi imkanlarla yapılabilmektedir. Bu başarıda Petrol Ofisi Grubu gibi hem üretim yapan hem de teknoloji geliştiren şirketlerin büyük pay sahibi olduğunu söylemem gerekiyor. Açılışını yaptığımız bu tesisin, yüksek kapasitesi ve ileri üretim teknolojisiyle ithalat-ihracat dengesinde ülkemiz lehine önemli bir katkı sağlayacağını biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak bu tesisimiz gibi katma değeri yüksek, ileri teknoloji üretimlerini her zaman destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Yeni yatırımlarda da elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz."

Kurdele kesiminin ardından katılımcılar, yeni lojistik merkezini ve tesis içerisinde bulunan teknoloji merkezi POTEM ile dev T34 motorin tankını gezerek, Petrol Ofisi Grubu'nun üst yönetiminden bilgi aldı.

Üretim kapasitesi 230 bin tona çıkarılacak

Yeni tesisin yanı sıra inşası ve kurulumu yapılacak dolum hatları revizyonları, ilave tanklar, yeni dolum hatları ile fabrikanın şu andaki 150 bin tonluk yıllık üretim kapasitesi 230 bin tona çıkarılacak.

Dünya çapında sayılı tesislerden biri haline gelecek tesisin üretim kapasitesi, Türkiye tüketiminin yarısını karşılayacak.

Tesis sayesinde 40 milyon tonluk global madeni yağ pazarında 4 kıtada 33 ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye'ye yılda ortalama 50 milyon dolar ihracat geliri kazandıran Petrol Ofisi Grubu, bu yatırım ile ihracat pazarlarına hizmet verecek ilave kapasiteye de sahip olacak.

Kapasite artışıyla birim enerji tüketiminde de önemli bir azalma oluşacak.

Şu an fabrikadaki elektrik üretiminin üçte birini 2 bin 74 güneş enerjisi paneliyle karşılayan Petrol Ofisi, ilerleyen safhalarda bu üretimini üçte ikiye çıkarmayı planlıyor.

Madeni yağ fabrikasında üretilen 400'den fazla ürün, elektrikli araçlar dahil tüm taşıtların her türlü talebine cevap veriyor.

Geniş bir yelpazede madeni yağ üretimi yapılıyor

Tesiste binek araç motor yağları, motosiklet yağları, ağır ticari araç motor yağları, şanzıman ve diferansiyel yağları, deniz yağları, endüstriyel yağlar, gresler ve diğer özel ürünleri kapsayan geniş bir yelpazede madeni yağ üretimi yapılıyor.

Tesis içinde yer alan ülkenin ve yakın coğrafyanın alanındaki en kapsamlı teknoloji merkezi POTEM, son teknoloji cihazları ve uzman ekibi ile yılda ortalama 150 bin test gerçekleştiriyor.

Uzman Türk mühendisler tarafından uluslararası standartlarda ürün, hizmet ve inovasyonlar geliştirilen merkezde, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı akredite test metotları kullanılıyor.

POTEM, başta kamu kuruluşları olmak üzere aralarında dünya devlerinin de bulunduğu yerli ve yabancı çok sayıda firmaya, AR-GE, kalite kontrol ve analiz hizmetleri sunuyor.

Öte yandan Petrol Ofisi Grubu, Türkiye akaryakıt pazarının büyümesine yönelik regülasyonlar çerçevesinde yatırımlarını artırırken ilave kapasite ihtiyacını karşılamak için de tesis içerisinde 42 bin metreküp kapasiteli dev T34 motorin tankını inşa etti. Şirketin güncel kapasitesi böylelikle 263 bin metreküpe ulaştı.

Petrol Ofisi Grubu ilerleyen süreçte toplam tank depolama kapasitesini 400 bin metreküpün üstüne çıkaracak.