Petrol Ofisi Grubu ve HASEL iş birliği ile Hyundai iş makinelerinde HXPRO madeni yağları kullanılacak

Petrol Ofisi Grubu'nun istif ve iş makinelerinin distribütörlüğünü yapan HASEL ile yaptığı iş birliği çerçevesinde, Hyundai iş makinalarının periyodik bakım ve onarımlarında HXPRO madeni yağları kullanılacak.

Petrol Ofisi Grubu, Türkiye'deki istif ve iş makineleri sektöründe önde gelen birçok markanın distribütörlüğünü yapan HASEL ile önemli bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Petrol Ofisi Grubu'nun madeni yağlar alanında sahip olduğu 82 yıllık bilgi birikimi doğrultusunda HASEL'in taleplerine uygun olarak ürettiği HXPRO madeni yağları, Hyundai iş makinaları müşterileri ve yetkili servisleri tarafından periyodik bakım ve onarımlarda kullanılacak.

BAKIM GİDERLERİNDE ÖNEMLİ BİR TASARRUF SAĞLANACAK

Yaptıkları iş birliği hakkında konuşan Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, "Petrol Ofisi Grubu olarak istikrarlı büyümemizi sürdürerek yüzde 29'u aşan pazar payı ile toplam madeni yağ ve kimyasallar pazarındaki liderliğimizi 13. yılına taşıdık. Bu başarımızın ardındaki en önemli faktör ise HASEL gibi paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri doğrultusunda sektöre kazandırdığımız yeni ürünlerimizdir. Tüm madeni yağlarımız üstün kaliteye ve dünyanın önde gelen otoritelerinin belirlediği standartlara sahiptir. Orijinal ekipman üreticilerinin ve ekipmanların ihtiyaçlarına çözüm sunacak şekilde geliştirilir. Hyundai tarafından belirlenen teknik standartlara uygun geliştirilen HXPRO markalı yağlarımız, iş makinalarının uzun vadede en verimli şekilde kullanılmasına ve yüksek koruma özelliği sayesinde makinaların bakım giderlerinde önemli bir tasarruf sağlanmasına yardımcı olacak." dedi.

MAKSİMUM SEVİYEDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

HASEL İş Makinaları Genel Müdürü Atilla Köksal ise açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye distribütörlüğünü sürdürdüğümüz Hyundai İş Makinaları'nın en ekonomik ve en verimli şekilde çalışmaya devam etmelerini sağlayacak madeni yağları ülkemizde kullanıcılarımıza ulaştırmak için kendi alanında öncü Petrol Ofisi ile yürüttüğümüz ortak çalışma sonucu ortaya çıkan bu ürünler, maksimum seviyede müşteri memnuniyeti sağlayacaktır."

İş makinalarının daha verimli ve uzun ömürlü kullanım özellikleri sunmasını sağlayan HXPRO markalı yağlar, HXPRO markalı yağlar, Türkiye genelindeki tüm Hyundai iş makinaları yetkili servislerinde orijinal bakım yağları olarak hizmete sunulacak. Hyundai tarafından belirlenen teknik standartlara uygun geliştirilen HXPRO, Petrol Ofisi'nin Kocaeli Derince ilçesinde bulunan ileri teknoloji madeni yağ fabrikasında üretiliyor. Madeni yağlar alanında ileri teknolojisi, yüksek üretim ve depolama kapasiteleri ile öne çıkan Petrol Ofisi, yaklaşık 140 bin tonluk yıllık üretim ve 66 bin tonluk depolama kapasiteli Derince'deki madeni yağ fabrikası ile 400'den fazla zengin ürün gamı ile tüm sektörlere hizmet veriyor. Petrol Ofisi bu fabrikada bulunan madeni yağ teknoloji merkezinde (POTEM) gerçekleştirdiği ürün geliştirme ve üretim çalışmaları kapsamında sürekli inovatif çözümlerle ürünlerini yeniliyor, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda özel ürünler de sunuyor.