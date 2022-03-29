Petrol ithalatı ocakta yüzde 34,9 arttı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 artarak 3 milyon 579 bin 639 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 42,2 artarak 2 milyon 609 bin 752 tona çıktı.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 9 artışla 714 bin 768 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, toplam ithalat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 artarak 3 milyon 579 bin 639 ton oldu. İthalattaki artışta salgın sonrasında petrol ürünleri satışlarındaki büyüme etkili oldu.

???????En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 172 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 969 bin 271 tonla Rusya ve 518 bin 422 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,6 artarak 223 bin 422 tona, motorin satışları yüzde 0,8 artışla 1 milyon 707 bin 208 tona yükseldi.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 4,9 artarak 2 milyon 59 bin 147 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 26,8 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı ocakta yüzde 75,8 artarak 255 bin 638 ton oldu.

Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 428 düşüşle 208 bin 225 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 9,3 azalışla 111 bin 951 tona gerilerken, motorin türleri ihracatı yüzde 36,4 düşüşle 167 bin 373 ton oldu.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat ise yüzde 26,8 artarak 922 bin 118 tona çıktı.

Petrol ürünleri üretiminde yüzde 30,9 artış

Motorin türleri üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artışla 1 milyon 264 bin 139 ton, benzin türleri üretimi yüzde 15,8 artışla 313 bin 24 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 90,7 artışla 366 bin 52 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 931 artarak 186 bin 561 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 30,9 artışla 3 milyon 11 bin 487 tona çıktı.