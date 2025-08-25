Petrol Geri Kazanım Pazarında Büyüme Beklentisi: 2031'de 1,4 Milyar Dolar

Kimyasal yöntemlerle petrol geri kazanımına yönelik küresel pazarın 2021'de 900 milyon dolar düzeyinde bulunan büyüklüğünün, 2031'e kadar yıllık ortalama yüzde 4,6 artışla 1,4 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Allied Market Research tarafından yayımlanan "Küresel Petrol Geri Kazanım Pazarı Araştırması" raporuna göre geri kazanım yöntemleri, rezervuarda kalan ve geleneksel yöntemlerle çıkarılamayan petrolü geri kazanmak için etkili bir teknik olarak değerlendiriliyor.

Kimyasal geri kazanım yöntemleri, geleneksel geri kazanımın azaldığı olgun sahalarda petrol üretimini artırmak için kimyasal enjeksiyonuna dayanıyor. Polimer, yüzey aktif madde ve alkali bazlı enjeksiyon tekniklerine dayanan yöntem, yer altı rezervuarlarında kalan petrolün çıkartılmasında etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Olgun petrol sahalarının ve talebin artması, kimyasal yöntemlerle geliştirilen geri kazanım pazarında büyümeyi hızlandırıyor. Rapora göre, bu pazarın 2021'de 900 milyon dolar olan büyüklüğünün, yıllık ortalama yüzde 4,6 artışla 2031'de 1,4 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Pazarın büyümesi, kara üstü üretim talebinin etkisiyle artıyor

Rapora göre, 2021'de pazarın yaklaşık yüzde 75'ini, karadaki olgun petrol kuyu sayısının fazla olması nedeniyle kara üstü projeler oluşturuyordu.

Deniz üstü projeler de dikkati çekerken, yüksek tuzluluk, kimyasal depolama ve maliyet zorlukları önemli sınırlayıcı faktörler arasında yer aldı.

Halihazırda küresel talebin yaklaşık yüzde 40'ını Kuzey Amerika karşılarken, ABD günlük 16,6 milyon varil üretimle lider konumda bulunuyor. Asya-Pasifik bölgesinde üretim günlük 7,34 milyon varile ulaşırken, Çin ve Hindistan başlıca üretici ülkeler olarak öne çıkıyor. Avrupa'da ise Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Rusya kaynaklı tedarik aksaklıkları, hükümetleri üretim artırma teknolojilerine yatırım yapmaya yönlendiriyor.

Rapora göre, sektörün önde gelen oyuncuları arasında ExxonMobil, BP, Shell, Sinopec, BASF, Chevron, Baker Hughes, Lukoil ve Petrobras şirketleri yer alıyor.

Enerji güvenliğinde kimyasal yöntemlerin rolü artıyor

Raporda, kimyasal geri kazanım yöntemlerinin olgun petrol sahalarının ömrünü uzatmada fırsatlar sunduğu vurgulanırken, yüksek maliyetler, çevresel riskler ve karbondioksit bazlı yöntemlerle rekabetin önemli kısıtlayıcı faktörler olduğu belirtiliyor.

Kara üstü üretiminin, talebin en yüksek olduğu alan olmaya devam etmesi bekleniyor.

Söz konusu pazar, farklı yöntem ve malzeme çeşitliliğini yansıtacak şekilde çok sayıda bölüme ayrılıyor.

Pazar, kökenine göre, petrol bazlı, biyo bazlı ve su bazlı kimyasalları kapsıyor. Tür bazında ise suya çözünür polimerler, yüzey aktif maddeler, jeller, biyopolimerler ve alkaliler öne çıkıyor.

Uygulanan teknikler arasında polimer, yüzey aktif polimer, alkali-polimer ve düşük gerilimli gaz enjeksiyonu bulunuyor. Uygulama segmenti ise kara üstü ve deniz üstü operasyonlarına ayrılıyor.

Raporda, şirketlerin farklı jeolojik koşullara, kimyasal türlere ve operasyonel ortamlara göre stratejilerini şekillendirdiği, bu sayede dünya genelindeki olgun petrol sahalarında büyümenin sürdürüldüğü vurgulanıyor.

Pazarın genişlemesinde temel faktör, yeni keşiflerden ziyade mevcut rezervuarlardan daha fazla petrol elde etmeye yönelik kademeli geçiş olarak öne çıkıyor.