Petrobras, Soya Fasulyesi Yağını Biyoyakıta Dönüştürdü

Brezilya'nın devlete ait petrol şirketi Petrobras, Riograndense Petrol Rafinerisi'nde yüzde 100 soya fasulyesi yağını biyoyakıta dönüştürmeyi başardığını duyurdu. Petrobras, enerji dönüşümü ve inovasyon konusunda öncülük ediyor.

RIO DE JANEIRO, 8 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras, tarihi bir ilke imza atarak yüzde 100 soya fasulyesi yağını biyoyakıta dönüştürmeyi başardığını duyurdu.

Şirketten Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, "Riograndense Petrol Rafinerisi (RPR), bünyesindeki akışkan katalitik parçalama ünitesinde yüzde 100 soya fasulyesi yağını işleyerek tarihi bir başarıya imza attı" ifadesi yer aldı.

Petrobras CEO'su Jean-Paul Prates, petrol şirketinin enerji dönüşümü yolunda sağlam ve geri dönülmez şekilde ilerlediğini belirtti.

Prates, "Bitkisel yağdan tipik petrol ürünleri üretiyoruz. Bu, Brezilya'ya fayda sağlayan inovasyon ve enerji dönüşümünün birleşimi. Petrobras bir kez daha küresel etkiye sahip teknik, ekonomik ve sosyal dönüşümün önemli süreçlerine öncülük ediyor" dedi.

Petrobras, Braskem ve Ultra dahil olmak üzere RPR'nin hissedar şirketleri arasında Mayıs 2023'te imzalanan işbirliği anlaşması sayesinde söz konusu deneme gerçekleştirildi.

Petrobras, teknolojinin geliştirilmesini tamamlamak için yaklaşık 45 milyon real (yaklaşık 9 milyon ABD doları) tutarında yatırım yapıyor.

RPR Baş Denetmeni Felipe Jorge, Petrobras'ın sahip olduğu teknolojinin, biyorafinasyon işlemini geleceğe dönük etkili bir geçiş stratejisi haline getirdiğini söyledi.

Jorge, "İlk adım atıldı. Petrobras'ın Riograndense'ye lisanslanan teknolojisi mevcut ürün ve yakıt pazarımıza hizmet etmeye devam ederken, önümüzdeki yılın başlarında yenilenebilir enerji üretmemize olanak sağlayacak" dedi.