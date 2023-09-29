Petlas Türkiye AR-GE 250 Araştırması'nda 3. sırada yer aldı

Petlas, Türkiye AR-GE 250 Araştırması'nda yıllık geliştirdiği 325 AR-GE projesi ile 3. sırada yer aldı. Şirket, lastik sektöründe önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Petlas, Turkishtime tarafından yapılan Türkiye AR-GE 250 Araştırması'nda yıllık geliştirdiği 325 AR-GE projesi ile 3'üncü sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AKO Grup çatısı altında hizmet vermeye başladığı 2005 yılından bu yana gerçekleştirilen 630 milyon dolar yatırımla Türkiye'nin lastik sektöründe adından söz ettiren Petlas, 2010 yılında kurduğu AR-GE laboratuvarıyla alanında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en fazla proje geliştiren firmaları sıralamasında yıllık 325 AR-GE projesi ile 3. sıranın sahibi olan Petlas, yıllık AR-GE harcamaları sıralamasında da 70 milyon 955 bin TL AR-GE harcamasıyla ile 65'inci sırada yerini aldı.

2013 yılından bu yana Türkiye'deki AR-GE harcamalarının ölçümleyen araştırmaya göre, ilk 500 firmanın AR-GE harcaması yaklaşık 52 milyar 958 milyon TL olarak gerçekleşti.

Petlas, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşları" sıralamasında da 68'inci sırada yer aldı. Sektöründe en fazla ciro artışı sağlayan üretici olan ve 2022 yılı üretimden net satışları 12 milyar 300 milyon TL düzeyinde gerçekleşen Petlas, Türkiye'de üretim yapan büyük üreticilerin yer aldığı listede 5 sıra birden yükselerek lastik sektörünün en çok büyüyen şirketi oldu.

Öte yandan, Petlas, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nda genel sıralamada 67'nci, sektör sıralamasında ilk sırayı üstlenerek lastik sektöründe ihracat şampiyonu oldu. Bu yıl 17'ncisi yayımlanan, bağımsız marka değerleme ve strateji kuruluşu Brand Finance'in 2 bin 500 Türk markası arasından seçtiği "Türkiye'nin En Değerli 100 markası" araştırmasında Petlas 66'ncı sıradan 62'nci sıraya yükselerek sektörün en çok değer kazanan markası oldu.

"AR-GE gücümüzle rekabet artıran ürünler geliştireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, Petlas olarak inovasyon ve gelişime verdikleri önceliğin, Türkiye AR-GE 250 Araştırması'nda elde ettikleri başarıyla bir kez daha kanıtlamış olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Araştırmada, 325 proje ile üçüncü sırada yer almanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarının arkasında, işini tutkuyla yapan mühendislerimiz, değerli AR-GE ekibimiz ve tüm Petlas çalışanlarının azmi bulunuyor. Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmayı hedefleyen bir şirket olarak, AR-GE çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyarak ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet artıran ürünler geliştirmeye devam edeceğiz."