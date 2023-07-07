Petlas, Fortune 500 Türkiye 2022 sıralamasında 108. sırada yer aldı

Petlas, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune 500 Türkiye 2022 sıralamasında 108'inci sırada yer aldı. Şirket, AR-GE ve sürdürülebilirlik yatırımlarıyla büyüme ivmesini korudu ve net satışlarında yüzde 135'lik bir artış sağladı.

Petlas, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune 500 Türkiye 2022 sıralamasında 108'inci sırada yer aldı.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 Türkiye 2022 Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Son dönemde AR-GE ve sürdürülebilirlik yatırımları ile ön plana çıkan Petlas, 12 milyar 300 milyon liralık net satışla Fortune 500 Türkiye 2022 sıralamasına 108'inci sıradan girdi.

Araştırmada yer alan şirketlerin toplam net satışları bir önceki yıla göre yüzde yüzün üstünde artarken Petlas, yüzde 135'lik artışla büyüme ivmesini korudu. Fortune 500 Türkiye şirketlerinin 2022 yılında net satışlarında sağladıkları söz konusu artış, ilk araştırmanın yapıldığı Fortune 500 Türkiye-2007'den bu yana geçen 16 yılda gerçekleşen en yüksek oranlı artış oldu.

"AR-GE ve sürdürülebilirlik yatırımlarımız başarılarımızda önemli bir rol oynuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, Petlas'ın Fortune 500-2022'de 108'inci sırada yer almasının, şirketin kalite, inovasyon ve müşteri odaklı yaklaşımının bir sonucu olduğunu belirtetek, "Petlas olarak son birkaç aydır önemli başarılara imza attık. Önce Brand Finance tarafından yapılan değerlendirmede 62'inci sıraya yükseldik. Daha sonra ise Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan listede 67'inci sıradan ihracat şampiyonu olduk.

Tüm başarılarımızda AR-GE ve sürdürülebilirlik yatırımlarımızın büyük bir rol oynadığını biliyoruz. AR-GE çalışmalarımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için en son teknolojiyi kullanıyor ve pazardaki taleplere hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevreye duyarlılığı ön planda tuttuklarını ve sürdürülebilir bir gelecek için çalıştıklarını aktaran Özcan, "Bu sayede, hem toplumun beklentilerine yanıt veriyor hem de uzun vadede şirketimizin sürdürülebilir büyümesini sağlıyoruz. Şirket olarak, kalitemize olan bağlılığımızı sürdürerek, inovasyon ve müşteri memnuniyetine odaklanmaya devam edeceğiz. Bu sayede gelecekte başarılarımızı artırmaya ve global ölçekte rekabetçi konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Petlas'a, satın alındığı 2005ten beri AKO Grup tarafından toplam 630 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Petlas Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı TIM 1000-Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nda genel sıralamada 67'inci, sektör sıralamasında ise birinciliği üstlenerek lastik sektöründe ihracat şampiyonu oldu.

Bugüne kadar 130 ülkeye lastiklerini ihraç eden Petlas'ın 2022 yılı toplam ihracatını yüzde 17'lik büyümeyle 332 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca bu yıl Brand Finance tarafından 17'ncisi yayımlanan "Türkiye'nin En Değerli Markaları" raporunda 62'nci sıraya yükselen Petlas, en güçlü ve değerli Türk markaları arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Bu yıl 16'ncısı açıklanan ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye Araştırması, finansal kurumlar ve holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan bir değerlendirme ile gerçekleştiriliyor.