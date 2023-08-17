Petlas, 2023'ün ilk yarısında cirosunu yüzde 34 artırarak 7 milyar TL'ye ulaştırdı

Petlas, AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket olarak 2023'ün ilk 6 ayında cirosunu yüzde 34 artırarak 7 milyar TL'ye ulaştırdı. Ayrıca ihracat rakamı da 145 milyon dolar olarak gerçekleşti. Petlas, büyüme ivmesini sürdürmek için akıllı depo ve yeni fabrika yatırımları gerçekleştirdi. Ayrıca sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yaparak atık su geri kazanımı ve temiz enerji yatırımlarıyla sektörde öncü konumunu güçlendirdi.

Petlas, 2023'ün ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine göre cirosunu yüzde 34 artırarak 7 milyar TL'ye ulaştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, Petlas, yılın ilk 6 aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2023'te Petlas, 2022'nin aynı dönemine göre cirosunu yüzde 34 artırarak 7 milyar TL'ye ulaştı. 2023'ün 6 aylık döneminde ihracat rakamı ise 145 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023'ün ilk altı ayında birçok çalışmaya imza atan Petlas, büyüme ivmesini sürdürmek için 20 milyon dolarlık akıllı depo yatırımları gerçekleştirdi ve 360 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımını başlattı. Bununla birlikte 2023'ün ilk yarısında 16 yeni ürün ve 248 yeni ebat geliştiren Petlas, bu süreçte 16 yeni savunma sanayi projesinde yer aldı.

Ürün ve projelerinde sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yapan Petlas, bu bağlamda 2023'ün ilk altı ayında 38 bin 640 tonluk atık su geri kazanımı gerçekleştirdi. Tüm bu girişimlerle başarılı bir performans elde eden Petlas, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla birlikte sektördeki öncü konumunu güçlendiriyor.

Petlas, temiz enerji kullanımına yönelik Güneş Enerjisi Santrali (GES) için yapılan 19 milyon dolarlık dev yatırımıyla da öne çıkıyor. Bu yatırımın yanı sıra buhar üretimine yönelik 40 milyon dolarlık yeni nesil teknolojili akışkan yataklı kazan yatırımıyla birlikte devreye alınacak olan ara çekişli buhar türbini ile Petlas, lastik pişirme için kullanılacak buhardan elektrik üretecek. GES yatırımı ve elektrik üreten buhar türbini yatırımı ile Petlas fabrikasında, toplam enerji tüketiminin yüzde 60'ı elde edilecek.

"Türkiye'de öncü bir rol oynamak ve ulusal prestijimizi korumak için çalışmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan gerçekleşen büyüme sürecinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Petlas olarak 2023'ün ilk yarısında, firmanın büyüme stratejilerini başarıyla sürdürdüğünü görmenin gurur verici olduğunu belirten Özcan, "AR-GE lideri olarak, Türkiye lastik sektöründe öncü bir rol oynamak ve ulusal prestijimizi uluslararası alanda da sürdürme yönündeki faaliyetlerimizi güçlü bir şekilde devem ettireceğiz. Bu bağlamda, sektörel çeşitliliği artırmak, teknolojik yeniliklere ayak uydurmak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak bizim için en önemli faktörler arasında yer alıyor. Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak, firmamızı hedeflerine doğru ulaştıracak yeni yatırımlar yapmaya ve projeler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Petlas, 2022 sonu rakamlarını baz alınarak hazırlanan Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin açıklandığı Capital 500 listesinde, 149'uncu sıradan 16 basamak yükselerek 133'üncü sıraya yerleşti. Fortune dergisinin hazırladığı "Fortune 500 Türkiye 2022" sıralamasında 108'inci sıradan giriş yaptı. Brand Finance listesinde ise 66'ncı sıradan 62'nci sıraya çıkarak sektörde en çok değer kazanan marka oldu.

Dijital İtibar Raporu'nda (DİR100), lastik sektöründe dijital dünyanın en itibarlı markası olarak öne çıktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde ise 67'nci sıraya yükselerek lastik sektöründe ihracat lideri olma unvanını korudu.