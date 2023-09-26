Sürdürülebilirlik performansıyla Petkim, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne dahil oldu. Şirket, endekste yer alabilmek için yapılan hesaplamalarda şart koşulan sürdürülebilirlik ana başlık değerlerinin üzerinde notlar aldı.

SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden Petkim, sürdürülebilirlik kapsamında attığı adımlarla, Borsa İstanbul'da işlem gören sürdürülebilirlik performansı yüksek, büyük ve likit şirketleri içeren BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi.

Yapılan açıklamaya göre, petrokimya şirketi Petkim'in 2022 yılı değerlendirmesindeki 45,87 olan genel sürdürülebilirlik notu, yapılan değerlendirmede 70,03 seviyesine çıktı. Böylece şart koşulmuş sürdürülebilirlik ana başlık not seviyelerini aşarak Petkim, petrokimya sektöründe BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne dahil olan ilk şirket oldu.

21 Kasım 2022 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer alacak şirketlerin genel sürdürülebilirlik notunun 70 veya üzerinde, her bir ana başlık notunun 60 veya üzerinde, kategori notlarından en az 8'inin 50 veya üzerinde olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik notları Refinitiv tarafından sağlanan endeks, belirlenen asgari sürdürülebilirlik notuna sahip şirketler arasından günlük ortalama işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek 25 şirket seçilerek oluşturuluyor. - İSTANBUL