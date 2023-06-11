Pet Şişelerle Tarım Yapıyor

Van'ın Erciş ilçesinde çiftçilik yapan Abdullah Aydın, çevreden topladığı pet şişelerin tabanını kesip, diktiği fidelerin üzerine kapatarak tarım yapıyor. Bu yöntemle hem geri dönüşüme katkı sağlayan Aydın, hem de daha az su kullanarak fidelerini yetiştiriyor.

VAN'ın Erciş ilçesinin Çelebibağ Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdullah Aydın (42), çevreden ve çöpten topladığı yaklaşık 1500 adet 5 litrelik pet su şişelerinin tabanını kesip, diktiği fidelerin üzerine kapatarak tarım yapıyor. Bu şekilde hem geri dönüşüme katkı sağlayan Aydın, hem de daha az su kullanarak 90 günde yetiştirdiği fideleri 70 günde yetiştirmeyi başardı. Pet şişe içerisinde oluşan nemli ortam nedeniyle sağladığı su tasarrufunun yüzde 80 olduğunu anlatan Aydın, plastik pet şişelerin sağladığı koruma sayesinde fidelerinin ani hava değişikliklerinden de kurtulduğunu belirtti.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Aydın, 14 dönümlük tarlasında pet şişeli uygulama yapmaya karar verdi. Çevreden ve çöplerden 5 litrelik pet şişe toplayan Aydın, alt tarafını kestiği 1500 pet şişeyi, ektiği tohumun üzerine yerleştirdi. Pet şişe içerisinde oluşan nemli ortam nedeniyle daha az su kullanan Aydın, 90 gün süren fide yetiştirme süresini 70 güne düşürdü. 'Pet Sera' adını verdiği yöntemden memnun olduğunu belirten Aydın, sağladığı su tasarrufunun ise yüzde 80 seviyesinde olduğunu belirtti.

Çevreden ve çöplüklerden topladığı plastik pet şişelerle doğayı kirlenmekten kurtaran Aydın, ani hava değişikliklerinden de uyguladığı bu yöntem sayesinde kurtulduğunu söyledi. Kuraklığın hakim olduğu bir dönemde daha az su kullandığını anlatan Aydın. "Ektiğim hibrit tohumlar pet şişelerin içinde 70 gün sonra fide haline geliyor. Biz buna bir çeşit sera da diyebiliriz. Uyguladığımız bu yöntemle susuz tarım da yaptığımızı söyleyebiliriz. Petlerde oluşan buharlaşma nerdeyse fidelerin su ihtiyacının yüzde 80'nini karşılıyor. Bizde bu yöntemle hem kuraklığa dikkat çekiyoruz, hem de geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. 10 yıldır çiftçilik yapıyorum ama pet şişelerde 3 yıldır fide yetiştiriyorum. Bu yıl 14 bin metre kare üzerine, 1500 tane pet şişe uygulaması yaptım. Pet şişelerde yetişen sebzelerimiz daha verimli olduğunu söyleyebilirim." dedi. (DHA)