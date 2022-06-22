Pestisit kullanımı denetim altında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pestisit kullanımı denetim altında

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Pestisit kullanımı denetim altında

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı çerçevesinde Sarıcakaya ilçesindeki çiftçiler bilgilendirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı çerçevesinde Sarıcakaya ilçesindeki çiftçiler bilgilendirildi.

Genel olarak tarım ilaçları olarak bilinen pestisit eğitimi, Sarıcakaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün de ortağı olduğu proje ile Sarıcakaya Kaymakamlığı ve Japon Hükümeti tarafından uygulanan hibe programıyla verilen destekle tadilatı yapılarak Kadın Çiftçi Eğitim Merkezine dönüştürülen Mayıslar mahallesinde hizmet binasında gerçekleştirildi. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılan toplantıda çiftçilere zirai mücadele ilaçlarının çevre ve insan sağlığına etkileri, kalıntı nedir, kalıntı problemini önlemek için neler yapılmalı, Türk Gıda Kodeksi Maximum Kalıntı Limitleri gibi konularda bilgiler verildi.

Gündüz saatlerindeki yoğun iş programı göz önünde bulundurularak saat 21: 30 da başlayan toplantıya çiftçilerin yoğun katılım sağlandı. İlgiyle takip edilen toplantıda çiftçileri tarafından özellikle yaprağı yenilen sebzelerle ilgili ruhsatlı zirai mücadele ilacının bulunulmadığı; benzer konularda bu tür bilgilendirme toplantılarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sarıcakaya Hisarcık Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title