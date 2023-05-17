PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ebru Taşcı Firuzbay seçildi

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ebru Taşcı Firuzbay seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, PERYÖN 27. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda PERYÖN'ün 2023-2025 Dönemi Yönetim Kurulu belirlendi.

Genel kurulda üyelerin oylarıyla PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine önceki dönemde başkan yardımcılığını üstlenen Ebru Taşcı Firuzbay seçildi. Başkan yardımcılığı görevlerine ise Gaye Özcan ve Betül Çorbacıoğlu Yaprak getirildi.

Yeni dönemde PERYÖN Yönetim Kurulu'nda Gaye Özcan, Betül Çorbacıoğlu Yaprak, Cenk Akıncılar, Ela Kulunyar, Eylem Özgür, Önder Şenol, Banu Saraçlar, Ayşegül Gürkale, Duygu Erzurumlu Cengiz, Ersin Başyıldız, Önder Korkmaz, Selin Bakaçhan ve Şebnem İpekçi gibi isimler yer aldı.

"Çalışma hayatına ve yeni çalışma modellerinin oluşmasına öncülük edeceğiz"

Açıklamada genel kurulda yaptığı konuşmaya yer verilen PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, yeni dönemde mevcut projelerin sürdürülebilirliğini sağlarken, değişen dünya ile uyumlu şekilde sürekli gelişim ve fırsat eşitliği odağında yeni çalışmaları da hayata geçireceklerini bildirdi.

Çalışma hayatına ve yeni çalışma modellerinin oluşmasına öncülük edeceklerini kaydeden Firuzbay, "PERYÖN'ün asıl gücü olan üye ve gönüllülerimizle oluşturduğumuz geniş ağımızı daha da büyüterek, hep birlikte çalışma hayatına yön verecek projeler gerçekleştireceğiz. Ülkemizin bugün ve yarınlarına olan sorumluluğumuzla, deneyimlerimiz ve yenilikçi bakış açımızla birlikte tüm jenerasyonların sesi olarak hep beraber çalışacağız. " açıklamasında bulundu.