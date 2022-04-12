Perakende satış hacmi şubatta yıllık bazda yüzde 6,2 arttı - Haberler

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Perakende satış hacmi şubatta yıllık bazda yüzde 6,2 arttı

AA - Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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Perakende satış hacmi şubatta yıllık bazda yüzde 6,2 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artış kaydetti.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 yükseldi. Söz konusu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,7 azaldı.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,2 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 61,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 83, otomotiv yakıtı satışları yüzde 125,1 yükseliş kaydetti.

Perakende ciro şubatta bir önceki aya göre yüzde 7,5 artış kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,6 artış gösterdi.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, Tütün, ciro, Ekonomi, Haberler

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