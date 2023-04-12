Perakende satış hacmi yıllık yüzde 21,5 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Perakende Satış Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,5, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 7,8 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 6,5 azaldı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,5 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,7, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 8,8 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 93,4 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 113,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 99,1, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 47,6 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 5,5 azaldı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 8,6 azaldı.

Perakende Satış Endekslerinin hesaplanmasında Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler kullanıldı. Türkiye'nin yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelendi. Bu nedenle, 2023 Şubat ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapılmıştır. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 3,76'dır. - İSTANBUL