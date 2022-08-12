Perakende satış hacmi yıllık yüzde 5,5 arttı

Perakende satış hacmi, 2022 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı.

Perakende satış hacmi, 2022 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,4 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 11,8 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,7 azaldı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 9,6 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 119,1 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 107,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 100,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 203,6 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 8,4 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 8,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 12,3 arttı. - İSTANBUL