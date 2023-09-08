Perakende İnovasyon Merkezi Yatırıma Hazırlık ve Hızlandırma Programı Başlıyor

Akiş GYO ve Viveka iş birliğiyle yeni bir dönemin kapılarını aralayan PİM (Perakende İnovasyon Merkezi) Yatırıma Hazırlık ve Hızlandırma Programı, perakende ve girişimcilik alanında liderlik kabiliyetlerini artırmayı ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli konularında katkı sağlamayı hedefliyor.

Perakende ve girişimcilik ekosistemi için yeni bir dönemin kapılarını aralayan PİM (Perakende İnovasyon Merkezi) Yatırıma Hazırlık ve Hızlandırma Programı, Akiş GYO ve Viveka iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Akiş GYO ve Viveka iş birliğiyle yenilikçi girişimlere yatırım fırsatları sunan PİM Yatırıma Hazırlık ve Hızlandırma Programı başlıyor. "Her işimizin temelinde mutluluğunuz var" ilkesiyle yola çıkan Akiş GYO, gayrimenkul sektöründe elde ettiği başarıyı şimdi de perakende ve girişimcilik alanına taşıyor. İki şirket, PİM (Perakende İnovasyon Merkezi) Yatırıma Hazırlık ve Hızlandırma Programı ile girişimcilerin liderlik kabiliyetlerini artırmanın yanı sıra aynı zamanda iş stratejileri, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli konularında da girişimcilik ve perakende ekosistemine ciddi katkılar sağlamayı hedefliyor.

Türkiye ve dünya genelinde yatırımcılarla doğrudan bağlantı imkanı

Yapılan açıklamaya göre, özellikle Akbatı ve Akasya gibi önemli projelerle Türkiye'nin gayrimenkul yatırım sektöründe belirgin bir iz bırakan şirket, 2013 yılından itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmekte ve sektöründe inovasyon ve sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalarla bu alanda da ilk akla gelen şirket olma özelliğini sürdürüyor. Diğer taraftan 2009 yılından itibaren girişimcilik ekosisteminde stratejik inovasyon danışmanlığı konusunda kritik bir role sahip Viveka, PİM Yatırıma Hazırlık ve Hızlandırma Programı'nın iş ortağı ve yürütücüsü olarak faaliyet gösteriyor. Viveka'nın sahip olduğu geniş start-up ağı ve derin girişimcilik ekosistem deneyimi ile şirketi güçlü yatırımcı alt yapısı, PİM programını öne çıkaran en önemli etkenler arasında yer alıyor.

Büyüme aşamasındaki girişimler için tasarlanan PİM, yatırımcı ilişkileri ve iş stratejileri konularında da mentorluk hizmetleri sağlıyor. Bu çok boyutlu destek platformu, girişimlerin sürdürülebilir bir büyüme stratejisi oluşturmasına olanak tanıyor. Programın kapsamında şirketin perakende sektöründeki müşteri ağına, özel erişim ve ikili görüşme imkanı elde edecek olan start-up'lar, bu stratejik görüşmeler sayesinde sektörel dinamiklere hızlı bir adaptasyon sağlayacaklar. Ayrıca, potansiyel iş ortaklıklarını stratejik bir perspektiften değerlendirme fırsatını yakalayacaklar. Sürdürülebilir ve etkili bir büyüme stratejisi arayan yenilikçi ve yüksek potansiyelli girişimler için PİM Yatırıma Hazırlık ve Hızlandırma Programı, kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor. Program kapsamında seçilen girişimler demo/poc ve potansiyel yatırım fırsatlarından da yararlanabilecekler. - İSTANBUL