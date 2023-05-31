Perakende Günleri 2023 'Dijital Dünya' ana temasıyla başladı

Perakende Günleri 2023, "Dijital Dünya" ana temasıyla tüm perakende sektöründen, alt sektörlerden ve hizmet verenlerden 9 bin 500'ü aşkın üst düzey yöneticinin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Perakende Günleri 2023 açılışı vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, sektörün Kovid-19 salgının etkilerinden kurtulduğunu ve büyüme yoluna girdiğini kaydetti.

Turizm sektörünün ve turist harcamasının perakende sektörü için çok önemli bir konumda olduğunu ifade eden Öncel, BKM verilerine göre Ocak-Ekim 2022 döneminde Türkiye'ye gelen 40 milyon turistin kredi kartı harcamalarının, bir önceki yıla göre 3 kat arttığını kaydederek, "Bu veri ekonomimize çok önemli katkı sağlayan turizm sektörünün, perakende sektörü için de ne kadar önemli olduğunu doğruluyor. Artık pandemi etkilerinden kurtulmuş ve büyüme yoluna girmiş bir perakende sektörü görüyoruz. Elektrik, Ortak Alan Gider Yönetmeliği ve fahiş kira artış talepleri ile ilgili sektörel sıkıntılarımızı da en kısa sürede çözerek, sektörün büyümesini desteklemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı da 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin rakamların tüketicilerin salgın sonrası sosyalleşme güdüsü ile alışveriş merkezlerine tekrar gitmeye başlandığının bir kanıtı olduğunu belirterek, "Çeyrek bazda yaptığımız değerlendirmeye göre, alışveriş merkezlerinde hem müşteri girişlerinde hem cirolarda hem de metrekare verimliliğinde gözle görülür artışlar var. 2022 yılının ilk çeyreğine göre alışveriş merkezlerinde metrekare verimliliği yüzde 122 artış gösterdi. Bu rakamı, enflasyondan arındırdığımızda, verimliliğin yüzde 72'lik artış oranıyla enflasyonun oldukça üzerinde bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Müşteri girişlerinde de yaklaşık yüzde 18 artış görüyoruz." şeklinde konuştu.

Gıda perakende sektöründe net kar marjları yüzde 2-3 seviyesinde

Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe ise seçim dönemi olmasına rağmen depremin ve makroekonomik bazı belirsizliklerin etkisiyle 2023 yılının ilk yarısının beklentileri karşıladığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketicilerin özellikle tüketici elektroniği, beyaz eşya, ev ve yaşam kategorilerinde enflasyondan kaçınmak için taleplerini erkene çektiğini gördük. Bu da bu alanlarda işlerin canlılığını sağladı. Bunun dışında çok ciddi bir turizm etkisi görüyoruz. Sadece İstanbul, Antalya ve Muğla gibi şehirlerde değil, Türkiye'nin pek çok şehrinde bunu görmek bizi memnun ediyor. Özellikle turist alışverişinin hazır giyim ve kozmetik alt kategorilerine etkisinin daha fazla olduğunu gözlemliyoruz."

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu da perakendenin GSMH'nin büyümesine iki kat daha fazla etki yapan bir sektör olduğunun altını çizerek, "Net kar marjlarımız yüzde 2-3 seviyesinde. Bu nedenle gıda perakendecileri olarak maliyetlerimizi bir yandan verimlilik, tedarik zincirlerinin gelişimi ve üretimin takibi ile azaltmaya çalışırken, diğer taraftan da giderleri kontrol etme noktasında artan enerji maliyetleri başta olmak üzere petrol, doğal gaz, nakliye, lojistik ve iş gücü maliyetleri ile mücadele ettiğimizi görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Hüseyin Altaş ise yaşanan deprem felaketinin ardından, gelecek depremlere hazırlıklı olmak adına dernek bünyesinde deprem eğitim ve kurtarma seferberliği konusunda çalışmalar başlatıldığını söyleyerek, "Özellikle AVM'lerin, enerji ve güvenlik sorununu çözülebildiğinde depremin yaralarını sarmak adına ilk anlarda önemli katkı sağladığını gördük. Marmara Bölgesi'nde böyle bir felaketin tekrarlanması durumunda şimdiden hazır olmayı istiyoruz." dedi.

Gurme turizminin sektördeki payı artmalı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, gastronomi turizminin payının yüzde 30-40 seviyesine çıkartılması gerektiğini belirterek, "Otellere gelen turistlerin ne yazık ki kaldıkları şehre, o şehirdeki restoranlara faydası olmuyor. Bizim artık nicelikten çok, niteliğe odaklanarak gurme turizminin sektördeki payını artırmamız gerekiyor." değerlendirmesini paylaştı.

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz de tüketicilerin sürdürülebilir ürünleri satın almaya yatkınlığının yüzde 34, çevreye duyarlı üretim yapan markaların ürünlerini alma eğiliminin ise yüzde 66 artığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yeni bir trend olarak ülkemizde yöresel ürünleri almaya özen gösteren işletmelerde de artış görüyoruz. İthal bir peynir yerine iyi üretilmiş, uzun süre fermente edilmiş yöresel peynirler hayatımıza girmeye başladı. Karbon ayak izini de düşünerek, sadece bulunduğu yerden belirli bir kilometre çapındaki yerel üreticilerden satın alma yapan pek çok işletme görmeye başladık."

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer ise derneğin turizm ve perakende sektörleri arasında da bir köprü oluşturduğunu bildirerek, "Turist sayısı ve turizm gelirleri artıkça, bunun perakendeye etkilerini de net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye'nin turizm geliri içindeki gastronominin gelir payı ise yüzde 8-9 civarında. Oysa bu rakam dünyada yüzde 30'lar mertebesinde. Bu da gösteriyor ki katedilecek çok yolumuz var." değerlendirmesinde bulundu.