PenDC, Operatör Bağımsız Veri Merkezi Altyapısıyla Fark Yaratıyor

Türkiye'de veri merkezlerinin sunduğu hizmet kalitesi artık sadece bant genişliğiyle değil, bağlantı esnekliği ve trafik yönetimi zekasıyla da ölçülüyor. Bursa merkezli veri merkezi sağlayıcısı PenDC, sektörde fark oluşturarak tamamen operatör bağımsız altyapıya geçen öncü kurumlardan biri oldu.

PenDC, birden fazla internet servis sağlayıcısıyla aynı anda bağlantı kurarak klasik operatör bağımlılığını ortadan kaldırıyor. Bu yapı, performans, süreklilik, güvenlik ve maliyet avantajı gibi birçok alanda kurumsal ihtiyaçlara karşılık veriyor. İstanbul'daki DE-CIX erişimiyle yurtiçinde başlayan trafik, yurtdışına çıkmadan daha kısa ve kararlı rotalarda yönlendirilebiliyor.

Güçlü trafik yönetimi, asimetrik routing ve SLA gerçekliği

PenDC altyapısında kullanılan BGP protokolleri sayesinde trafik, müşteri ihtiyacına göre şekillendirilebiliyor. Ağ rotaları, yoğunluk ve gecikme değerlerine göre dinamik biçimde optimize ediliyor. Bu sistem içinde kullanılan asimetrik routing yaklaşımı, trafiğin gidiş ve dönüş yollarını ayrı ayrı optimize ederek en kısa ve hızlı güzergahların tercih edilmesini sağlıyor. Böylece tıkanıklık oluşan hatlar devre dışı bırakılırken, gecikme süresi ve paket kaybı da minimum seviyeye indiriliyor. Tüm bu yapı, yüzde 99,99 üzeri erişilebilirlik gibi SLA taahhütlerinin sadece teoride değil, sahada da sağlanmasını mümkün kılıyor.

KVKK uyumlu ve güvenli erişim

Operatör bağımsız mimari sayesinde Türkiye içinde başlayan veri trafiği, gereksiz yurtdışı yönlendirmelerine maruz kalmadan iletiliyor. Bu yaklaşım, KVKK gibi regülasyonlarla uyumu kolaylaştırırken veri kontrolünün kurumun kendi sınırları içinde kalmasını sağlıyor. Özellikle kamu kurumları, e-ticaret platformları ve gecikmeye duyarlı servisler için bu altyapı ciddi bir güvenlik ve performans avantajı sunuyor.

Kurumsal risklere karşı dirençli yapı

Tek bir ISP'ye bağımlı yapılarda yaşanabilecek bağlantı sorunları, PenDC'nin çoklu bağlantı mimarisi sayesinde etkisini gösteremeden kontrol altına alınabiliyor. Herhangi bir arıza veya yönlendirme problemi yaşandığında trafik, müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak en uygun yedek hatta yöneliyor. Üstelik tüm trafik yönetimi kurum içinde kaldığı için dış operatörlere bağlı kalmadan sistemin sürekliliği sağlanmış oluyor.

Akıllı bağlantının yeni standardı

PenDC, yalnızca bir erişim noktası değil kurumların bağlantı stratejilerini aktif olarak yönettiği bir kontrol platformu sunuyor. Gerçek zamanlı izleme, rota optimizasyonu, asimetrik routing yapısı ve esnek yönetim imkanlarıyla bu model, modern internet servis ihtiyaçlarına bütüncül bir çözüm getiriyor. Artık kurumlar için bağlantı sadece teknik bir gereklilik değil; güvenlikten performansa, yasal uyumdan sürdürülebilirliğe kadar birçok alanda stratejik bir unsur. Sunulan operatör bağımsız altyapı modeli, bu anlayışın yeni standardı haline geliyor. - BURSA