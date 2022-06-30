Pehlivanların kispetleri mesleğin son temsilcilerinin ellerinden çıkıyor

EDİRNE - Bu yıl 661'incisi gerçekleştirilecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin rekor katılımla yapılacak olması kispet ustalarının yüzünü güldürdü. Dualı çayırda güreşecek olan pehlivanların kispetleri mesleğin son temsilcilerinden olan ustaların ellerinden çıkıyor.

Samsun'dan Edirne'ye gelen kispet ustaları gece gündüz demeden pehlivanların ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele veriyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki er meydanlarında mücadele veren pehlivanlara kispet diken ustalar, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Edirne'deki yerini aldı. Pehlivan kayıtlarının başlaması ile birlikte Mimar Sinan Spor Salonu önünde çadır kuran kispet ustaları, gece gündüz demeden dikim ve işleme yapıyor.

Geçtiğimiz yıl Kovid-19 salgın tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile yapılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 661'incisi gerçekleştiriliyor. Dualı çayırda güreşecek pehlivanların kispetlerini yetiştirmek için gece gündüz demeden mücadelede ustalar, geleneksel ve el yapımı kispet üretiminin devamı için çırak yetişmemesinden yakınıyor.

"Bu işte çok fazla çırak yetişmiyor"

Kispet yapmaya başlayalı 1 yıl olduğunu ve öğrenme aşamaları çok olduğu için hala öğrenmeye devam ettiğini söyleyen Samsunlu Kerem Nurcan, bu işte çok fazla çırak yetişmediğine değindi.

Samsun'da bu işi sadece 3 kişinin yaptığını söyleyen Nurcan, "Türkiye genelinde sayılı insan yapıyor. Biz de yetişmeye çalışıyoruz. Biraz özen göstererek ve vakit ayırarak yapmaya çalışıyoruz. Şuan işlerimiz yolunda gidiyor. Kispetin yanında altın kemer ve başka şeyler de yapıyoruz. Bu yıl rekor katılım bekleniyor ama özellikle Antalya bölgesinden daha çok gelen olacaktır" dedi.

"Geçen yıla göre 2 kat fark var"

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye geldiğini ve burada pehlivanların kispet, paça bel gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Kispet ustası Ebubekir Kesen, "Bu yıl çok rağbet var. Geçen yıla göre 2 kat fark var. Bu yıl fiyatlar da arttı. Deri fiyatları da artınca biz de biraz zorlandık. Geçen yıla göre bin- bin 200 kispet satıyorsak bu sene bin 500- bin 600'e çıktı. Güreşçi sayısı artınca biz de hizmeti arttırdık. Gece 12'ye kadar çalışıyoruz. Çünkü pehlivana kispeti yetiştirmek zorunda kalıyoruz. Kispet pehlivanın yarısıdır, o olmazsa hiçbir şey yapamaz. Biz de pehlivanlara hizmet etmek için buradayız" ifadelerine yer verdi.

Kırkpınar'da güreşmek için Mardin'den Edirne'ye gelen Bekir Bilgiç, bu yıl üçüncü kez Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katıldığını ve kispetini de buradan aldığını söyledi.

Samsun'dan Edirne'ye gelen sporcu Ali Osman Çelik, daha önce ölücülerini verdiği kispetini burada yaptırdığını ve Kırkpınar'a yetişeceğini söyledi.

Güreş için baya çalıştıklarını ve heyecanlı olduğunu söyleyen Çelik, "Hocalarımızla her gün çift antrenman yaptık Kırkpınar için yoğun bir çalışma yaptık. İddialıyım inşallah şampiyon olurum" dedi.