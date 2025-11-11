Pegasus'un 9 aylık geliri 2,6 milyar avroya yükseldi

Pegasus Hava Yolları, 2025'in 9 ayında gelirini 2,6 milyar avroya yükseltti.

Şirket, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Çanakkale'de düzenlenen programla andı. Program kapsamında, Çanakkale Şehitler Abidesi ve Conkbayırı ziyaret edildi.

Pegasus Hava Yolları, 2025'in 9 ayında yaklaşık 32 milyon yolcuya hizmet verirken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış kaydetti.

Uluslararası uçuşlarda taşınan yolcu sayısı, yüzde 17'lik büyümeyle 20,5 milyona ulaştı. Kapasite, Koltuk Kilometre Kapasitesi (AKK) bazında yüzde 16 artırıldı ve doluluk oranı yüzde 87,4 seviyesinde korundu. Şirketin gelirleri aynı dönemde 2,6 milyar avroya yükseldi ve yıllık bazda yüzde 10 artış gösterdi.

Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, programda yaptığı konuşmada, şirketin yılın 9 ayına ilişkin performansını ve 2026'ya ilişkin stratejik önceliklerini paylaşarak, şirketin büyüme stratejisinin sonuçlarının net görüldüğünü belirtti.

Küresel havacılık sektöründe maliyet baskılarının belirginleştiğin aktaran Öztürk, kovid-19 salgını sonrasında hızlı hareket ederek filolarını gençleştirdiklerini vurgulayarak, "Uçuş ağımızı genişlettik ve dijitalleşmeye yoğun yatırım yaptık. Pegasus'u geleceğin rekabet koşullarına hazırladık. Bugün küresel çapta sektör genelinde en kuvvetli operasyonel karlılık gösteren havayolları arasındaki yerimizi koruyoruz." dedi.

Öztürk, 2026'nın, kapasite arzında daha kontrollü, daha optimize stratejiye yönelecekleri, biraz soluklanıp olgunlaşacakları bir yıl olacağına işaret ederek, aynı zamanda uzun vadeli büyüme hikayelerini planlamaya ve icra etmeye devam edeceklerini söyledi.

Pegasus'un halihazırda 124 uçaktan oluşan genç filosu bulunduğunu hatırlatan Öztürk, filonun gelecek yıllarda dengeli bir yapıda büyümesi için geçen yıl Boeing ile imzalanan 100'ü kesin, 100'ü opsiyonel olmak üzere 200 uçağı kapsayan anlaşmanın stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Öztürk, ilk Boeing teslimatlarının 2028'den itibaren filoya katılmasının beklendiğini ifade ederek, söz konusu adımın şirketi tedarik zinciri risklerine karşı daha dayanıklı, daha esnek ve maliyet açısından optimize bir yapıya taşıyacağını anlattı.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik, gelecek stratejilerimizde merkezi bir yerde"

Dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin gelecek stratejilerinde merkezi bir yere sahip olduğunu belirten Güliz Öztürk, Pegasus Innovation Lab aracılığıyla yapay zeka, otomasyon ve veri odaklı uygulamaların misafir deneyimine entegre edildiğini kaydetti.

Öztürk, çevresel etkiyi azaltma hedefini sadece teknik bir gereklilik değil, kurumsal stratejinin temel unsurlarından biri olarak gördüğünü vurgulayarak, filonun gençleştirilmesinin, yakıt verimliliği yüksek uçaklara geçişin ve operasyonel optimizasyonun karbon emisyonlarını azaltma stratejisinin merkezinde yer aldığına dikkati çekti.

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımını artırmaya yönelik programı adım adım genişlettiklerini kaydeden Öztürk, yer operasyonlarında enerji verimliliği, dijital çözümlerle kağıtsız süreçler ve atık azaltımı gibi uygulamalarla çevresel performansını güçlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Öztürk, sürdürülebilirliğin sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik sorumluluk olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kadınların havacılıkta ve teknoloji alanlarında temsiliyetini artırmaya yönelik projeler yürütüyor, gençlere eğitim ve istihdam alanında fırsatlar sunuyoruz. Çalışma kültürümüzü kapsayıcılık, eşitlik ve ortak değer üretimi üzerine kuruyoruz. Hep birlikte geleceği daha adil, daha temiz ve daha yaşanabilir kılmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar çok hızlı koştuk. Şimdi bu koşunun değerini görünür kılma zamanı. Pegasus olarak önümüzdeki dönemi verimlilik, dijital derinleşme, dengeli büyüme ve sürdürülebilir rekabet gücü vizyonuyla yöneteceğiz."

Yeni hizmetler

Şirket, artan filo genişlemesine paralel olarak bakım kapasitesini de güçlendiriyor. Bu kapsamda şirket hem hafif hem de ağır bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği, ayrıca uçak boyama hizmetinin de sunulacağı yeni bir bakım hangarı kompleksi yatırımı yapıyor.

Yeni hangarların ilk etabı olan "Boya ve Hat Bakım" hangarları Ocak 2026'da hizmete girecek. Toplam 120 milyon dolar tutarındaki yatırımın 2026 içinde tamamlanmasının ardından şirketin operasyonel verimliliğinin artması, dış tedarik ihtiyacının azalması ve uzun vadeli maliyet avantajı sağlanması hedefleniyor.