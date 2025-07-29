Pegasus Hava Yolları Stevie Awards 2025'te 10 Ödül Kazandı

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Pegasus Hava Yolları, insan kaynakları projeleriyle Stevie Awards for Great Employers 2025'te 10 farklı kategoride ödül kazandı. Şirket, 'Yılın İşvereni' unvanının yanı sıra genç yetenekler için geliştirdiği programlarla da dikkat çekti.

Pegasus Hava Yolları, insan kaynakları alanındaki projeleriyle Stevie Awards for Great Employers 2025'te 10 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus, insan kaynakları alanında dünyanın en saygın ödül platformlarından biri olan Stevie Awards for Great Employers 2025'te üçü altın, beşi gümüş ve ikisi bronz olmak üzere toplam 10 ödül kazandı.

Pegasus havacılık ve savunma sektöründe "Yılın İşvereni" seçilirken, şirket aynı zamanda genç yetenekleri işe alım ve geliştirme süreçlerine yönelik uygulamalarıyla da öne çıktı.

Pegasus'un genç yetenek kazanımı alanında yürütülen "GoYoung" programı ve güçlü karma öğrenme yaklaşımıyla tasarlanan "GoLead" liderlik programı altın ödüle layık görüldü.

Şirketin yenilikçi kabin memuru işe alım programı "Cabin Crew Career Check", lider gelişimi ve iş sonuçlarına katkı odağındaki "GoAhead" liderlik programı, çeşitlilik ve kapsayıcılığı esas alan "Harmoni" girişimi ile iç iletişim ve yetenek yönetimi stratejileri gümüş ödül aldı.

Genç istihdamına yönelik Staj programı "JumpSeat" ve Pegasus Pilot Yetiştirme Programı da bronz ödüle değer bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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