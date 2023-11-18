Pegasus Hava Yolları İstanbul'da 82 Seferi İptal Etti

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 44'ü bugün, 38'i yarın olmak üzere toplam 82 seferini iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen seferler için yolcular ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapabilecek.

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'da bugün etkili olan ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 44'ü bugün, 38'i de yarın olmak üzere toplam 82 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı sefer sayısının azaltıldığını ve bu karar doğrultusunda 82 seferin iptal edildiğini duyurdu. İç ve dış hatlarda bugün 44, yarın (19 Kasım) ise 38 olmak üzere toplam 82 sefer iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların Pegasus mobil uygulaması ve internet sitesinden bu işlemleri ücretsiz yapabileceği bildirildi. Bunula birlikte hava muhalefetindeki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayılarının artabileceği; bu nedenle yolculara uçuştan önce Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesinde yayınlanan duyuruları kontrol etmeleri, mobil uygulamadaki bildirimleri açık konuma getirmeleri tavsiye edildi. - İSTANBUL