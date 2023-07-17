Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, Üst Düzey Liderlik Ödülü'ne layık görüldü

Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, The Airline Strategy Awards 2023 kapsamında Üst Düzey Liderlik Ödülü'ne layık görüldü. Şirketin başarılı finansal sonuçlarına ve operasyonel verimliliğine büyük katkı sağlayan Öztürk, aynı zamanda çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik konularında da etkin çalışmalar yürütmektedir.

Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, The Airline Strategy Awards 2023 kapsamında Üst Düzey Liderlik Ödülü'ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları'nın başarılı finansal sonuçlarına ve operasyonel verimliliğine büyük katkı sağlayan güçlü liderliği, şirket içerisinde çeşitliliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye yönelik çalışmaları ve havacılığın sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen girişimleri gibi etkin çalışmaları sebebiyle ödüle layık görülen Öztürk, "Executive Leadership: Europe" ödülünü Londra'da gerçekleştirilen törende aldı.

Bağımsız jüri değerlendirmesiyle, son 12 ayda stratejileri belirlemede ve bunları başarıya ulaştırmada mükemmellik sergileyen üst düzey yöneticilere verilen The Airline Strategy Awards, bu sene 9 farklı kategoride verildi.

Ödülde, Pegasus'un esnek kapasite yönetimi, rekabetçi fiyatlandırması, yan gelir artışı, güçlü dijitalleşme projeleri ve çok sayıda etkileyici ESG faaliyeti de etkili oldu.