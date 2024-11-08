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PeakEye Group, Saha Expo 2024'te Yenilikçi Savunma Çözümlerini Tanıttı

PeakEye Group, Saha Expo 2024'te Yenilikçi Savunma Çözümlerini Tanıttı
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PeakEye Group, Saha Expo 2024'te siber güvenlik ve savunma alanındaki yenilikçi çözümlerini sergileyerek uluslararası platformda Türkiye'yi temsil etti. Şirket, yeni iş birlikleri oluştururken geleceğin teknolojilerine yatırım yapma vizyonunu paylaştı.

PeakEye Group, Türkiye'nin en büyük savunma sanayi etkinliklerinden biri olan Saha Expo 2024'te yer alarak siber güvenlik, savunma, yazılım ve nesnelerin interneti (IoT) alanlarındaki yenilikçi çözümlerini tanıttı.

Yoğun ilgi gören etkinlikte, özellikle sınır güvenliği çözümleri, anti-drone teknolojileri, çeşitli mühimmat türleri ve askeri haberleşme sistemleriyle dikkat çeken şirket, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki kabiliyetlerini uluslararası bir platformda başarıyla temsil etti. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ve iş ortaklarını ağırlayan PeakEye Group, yeni iş birliklerinin temellerini atarken birçok ortak projeye de imza atma fırsatı buldu.

"Yenilikçi Güvenlik Çözümleriyle Bölgesel Güç Olma Yolundayız"

Saha Expo'da şirketin vizyonunu paylaşan PeakEye Group kurucu ortağı Kürşat Oğuzhan Akıncı, güvenlik teknolojilerinde yenilikçiliğe vurgu yaptı. Akıncı, "Türkiye'nin savunma sanayinde yükselen bir değer olarak global pazarlara çıkma yolundayız. Özellikle sınır güvenliği ve anti-drone teknolojilerimiz, hem ülkemizin güvenlik ihtiyacına cevap veriyor hem de bölgesel güç olma hedefine katkı sağlıyor. Bu alanda, sınırların ötesine geçmek ve uluslararası pazarda yer edinmek için büyük bir potansiyel taşıyoruz," diyerek, PeakEye Group'un güvenlik teknolojileri alanında daha geniş çaplı projelere odaklandığını belirtti.

"Savunma Sektöründe Geleceğin Teknolojilerine Yatırım Yapıyoruz"

PeakEye Group'un diğer kurucu ortağı Bilal Cihat Öztürk ise şirketin vizyonunu geleceğin teknolojilerine yatırım yapma üzerine kurduklarını ifade etti. Öztürk, "Savunma sanayinde inovasyon ve teknolojik ilerleme, değişen tehditlere karşı koymak için büyük önem taşıyor. Biz, yalnızca mevcut ihtiyaçlara yanıt vermekle yetinmiyor, aynı zamanda gelecekteki güvenlik tehditlerine karşı çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda, siber güvenlik ve IoT alanlarında ileri düzey araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz," diyerek şirketin teknolojiye dayalı büyüme stratejisini vurguladı.

PeakEye Group, IDEX 2025'e katılacak

Öte yandan, şirketin kurucuları Akıncı ve Öztürk, PeakEye Group'un, 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Abu Dabi'de gerçekleşecek olan Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'na (IDEX) katılacağını duyurdu. Bu küresel platform, PeakEye Group'un ileri düzey güvenlik çözümlerini daha geniş bir kitleyle buluşturarak Orta Doğu ve ötesinde yeni iş birlikleri kurmasını sağlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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