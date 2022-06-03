Pazaryeri OSB'de 6 firmaya parsel tahsisi yapıldı - Haberler

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Pazaryeri OSB'de 6 firmaya parsel tahsisi yapıldı

AA - İbrahim Öztosun - Ekonomi
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Pazaryeri OSB'de 6 firmaya parsel tahsisi yapıldı

Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapılacak yeni yatırımlar için firma sahiplerine parsel tahsisleri gerçekleştirildi.

Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) yapılacak yeni yatırımlar için firma sahiplerine parsel tahsisleri gerçekleştirildi.

Pazaryeri Kaymakamlığı'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, tahsis edilen sanayi arsalarına kurulacak olan işletmeler ile Pazaryeri'nin ve Bilecik'in üretim ve istihdamla gücüne güç katacağını söyledi.

1 milyon 322 bin lira yatırımla 303 bin 400 metrekare alana kurulacak 6 işletmede başlangıçta toplam 700 kişinin istihdam edileceğini belirten Kızılkaya, çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

Vali Kızılkaya, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, OSB yetkilileri, İl Genel Meclisi üyeleri ve yatırımcıların katıldığı toplantının ardından fabrikaların kurulacağı alanda incelemede bulundu.

Daha sonra, Ahmetler köyünde traktör kullanan çiftçilerle bir araya gelerek farkındalık çalışmasına katılan Kızılkaya, traktörlerde tepe lambası, reflektör ve ROBS demirinin mutlaka bulunmasını istedi.

Pazaryeri ilçesinde inşaatı devam eden 112 Acil Yardım İstasyonu'nda da incelemeler yapan Kızılkaya, yetkililerden bilgiler aldı.

AA / İbrahim Öztosun - Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Bilecik OSB Ekonomi Haberler

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