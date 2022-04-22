Pazaryeri Organize Bölgesi'nde yeni fabrika için arsa tahsisi yapıldı - Haberler

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Pazaryeri Organize Bölgesi'nde yeni fabrika için arsa tahsisi yapıldı

AA - İbrahim Öztosun - Ekonomi
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Pazaryeri Organize Bölgesi'nde yeni fabrika için arsa tahsisi yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapacak firmayla arsa tahsisi için sözleşme imzalandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapacak firmayla arsa tahsisi için sözleşme imzalandı.

Noter huzurundaki sözleşme imza törenine, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, firma yetkilisi Hüseyin Varlık, OSB Müdürü Muammer Yıldırım, İl Genel Meclisi üyeleri Alaattin Emral ile Mehmet Pulat katıldı.

İmzaların atılmasının ardından Altay, yatırımın firmaya ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Vitra Karo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, 120 bin 260 metrekare alanda kuracağı tesiste 200 kişiye istihdam sağlayarak yer ve duvar karosu üreteceği bildirildi.

AA / İbrahim Öztosun - Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi, Yatırım, Bilecik, Noter, Ekonomi, Haberler

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