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Pazaryeri Kaymakamı Yeni Tarım Destekleme Modelini Tanıttı

Pazaryeri Kaymakamı Yeni Tarım Destekleme Modelini Tanıttı
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Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, köyleri ziyaret ederek yeni tarım destekleme modeli hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Modelin tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve çiftçilere daha fazla destek sağlamak amacıyla uygulandığı belirtildi.

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı, Ahmed Tayyib Kahraman ilçedeki köyleri ziyaret ederek ilçe tarımında uygulanacak yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve çiftçilere daha fazla destek sağlamak amacıyla başlatılan bu yeni model, köylerde büyük ilgi görüyor.

Kaymakam Kahraman Dereköy köyü ziyaret edip çiftçilerin taleplerini ve sorunlarını da dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yapılacağını belirtti. Ayrıca destekleme modeli ile tarımsal kalkınmanın hız kazanacağına dikkat çekti. Pazaryeri'nde tarımı güçlendirmek amacıyla yapılan bu bilgilendirme gezileri, köylerde memnuniyetle karşılanıyor.

Kaymakamın bu ziyaretleri, ilçe tarımına ve kırsal kalkınmaya olan katkıyı artırmayı hedeflerken, Pazaryeri'nde üreticilerin daha bilinçli ve güçlü bir tarım altyapısına sahip olmasına da katkı sağlayacak.

Kaymakam Kahraman'ın Dereköy köyü ziyaretine İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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