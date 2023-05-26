Pazaryeri Belediyesi Çiftçilere 25 Bin Fide Dağıttı

Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediyesince çiftçilere 25 bin domates, salata, biber ve patlıcan fidesi dağıtıldı.

İzmir'den temin edilen ata tohumundan yetiştirilmiş fideler, belediye önünde kurulan stantta Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye ve İl Genel Meclisi üyelerinim katılımı ile üreticilere teslim edildi.

Tekin, yaptığı açıklamada, "Pazaryeri Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanındayız. Bugün belediyemizin önünde hazırladığımız paketlerin içerisinde domates, biber, salatalık ve patlıcan çimleri dağıtıyoruz. Çam sakızı çoban armağanı bir nebze katkı sağlamak adına 25 bin fidemizi dağıttık. Ata tohumlarından oluşan paketlerimize çok talep oldu, hızlı bir şekilde bitti." dedi.