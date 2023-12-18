Pazarlar'da 350 çiftçiye 3 bin 750 kilo bordo bulamacı dağıtıldı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde "Entegre Mücadele Geliştirilmesi" projesi çerçevesinde 350 çiftçiye 3 bin 750 kilogram bordo bulamacı dağıtıldıKonuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın "Entegre Mücadele Geliştirilmesi Projesi"...

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde "Entegre Mücadele Geliştirilmesi" projesi çerçevesinde 350 çiftçiye 3 bin 750 kilogram bordo bulamacı dağıtıldı

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın "Entegre Mücadele Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde ilçemize tescilli Pazarlar Kirazı için "Kiraz-Vişne Bahçelerinde Entegre Mücadele Projesi ile 350 çiftçimize 3 bin 750 kilogram bordo bulamacı dağıtımı yapıldı" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA