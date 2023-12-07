"Pazarlama ve Satış Kısıtlaması" ile "İlan Kısıtlaması"na ilişkin düzenlemeler 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, 6 ay süreyle yeniden uzatıldı.

'Pazarlama ve Satış Kısıtlaması' ile 'İlan Kısıtlaması'na ilişkin düzenlemeler 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, 6 ay süreyle yeniden uzatıldı.

"Pazarlama ve Satış Kısıtlaması" ile "İlan Kısıtlaması"na ilişkin düzenlemeler 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, 6 ay süreyle yeniden uzatıldı. İkinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan "ilan yoluyla pazarlaması" yapılamayacak. - ANKARA