"Pazarlama ve Satış Kısıtlaması" ile "İlan Kısıtlaması"na ilişkin düzenlemeler 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, 6 ay süreyle yeniden uzatıldı.
"Pazarlama ve Satış Kısıtlaması" ile "İlan Kısıtlaması"na ilişkin düzenlemeler 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, 6 ay süreyle yeniden uzatıldı.
"Pazarlama ve Satış Kısıtlaması" ile "İlan Kısıtlaması"na ilişkin düzenlemeler 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, 6 ay süreyle yeniden uzatıldı. İkinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan "ilan yoluyla pazarlaması" yapılamayacak. - ANKARA