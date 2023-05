Pazarkule Sınır Kapısı modernizasyonu tamamlandı

EDİRNE Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, modernizsyonunda sona gelinen Pazarkule Sınır Kapısı'nın, artık gurbetçiler ve turistlerin daha çok tercih ettiği bir sınır kapısı haline gelerek giriş ve çıkışlarda iki kat artış olduğunu belirtti.

Pazarkule'de geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl giriş ve çıkışlarda artış yaşandığını söyleyen Kırbıyık, "Artışın gurbetçi sezonuyla birlikte çok daha yüksek bir seviyeye çıkacağını düşünüyoruz. Yani bu da gösteriyor ki bize; Pazarkule sınır kapısında yenilenen yüzüyle birlikte gerek vatandaşlarımızın gerek gurbetçilerimizin gerek ülkemize giriş çıkış yapmak isteyen insanların, kişilerin tercih ettiği bir kapı konumuna doğru her geçen yıl artarak devam edecek ve gelecek gözüküyor" dedi.

Edirne'den Yunanistan'a açılan ve 2021 yılında modernizasyon işlemlerine başlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nda, modernizasyon çalışmalarında sona gelindi. Sınır kapısında bir giriş ve bir çıkış olmak üzere toplam 2 olan peron sayısı, 3 giriş ve 3 çıkış olmak üzere 6'ya çıkarıldı. Sınır kapısında gümrük ve polis birimlerinin çalışacağı kısımlar modernize edilirken, şüpheli araçların taranacağı XRay bölümü de yapıldı.

'2022'DE 6.2 MİLYON KİŞİ SINIR KAPILARINDAN GİRİŞ YAPTI'

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, çalışmalarda gelinen son noktayı incelemek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Pazarkule'nin, yenilenen yüzüyle birlikte hem turistlere hem vatandaşlara hizmet vermeye başladığını kaydeden Vali Kırbıyık, "Edirne, ülkemizin batıya açılan en önemli ili konumunda. Geçtiğimiz yıl itibariyle baktığımızda toplamda 6.2 milyon kişinin bu sınır kapılarını kullanarak ülkemize giriş yaptığını görüyoruz. Özellikle biliyorsunuz gurbetçi sezonu bizim açımızdan çok önemli. Avrupa'da yaşayan, orada çalışan vatandaşlarımız tatillerini geçirmek için ülkemize geliyorlar. Bir önceki yıla göre baktığınızda çok ciddi bir artışla geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon 260 bin gurbetçimiz sezonda bu kapıları tabii amiral gemisi Kapıkule olmak üzere sınır kapılarımızı kullanarak girişlerini yaptılar. Tatillerini geçirdikten sonra ülkemizde tekrar çıkış işlemleri de yine bu kapılardan yaparak çıktılar" dedi.

'75 MİLYON LİRA'DAN FAZLA KAYNAK HARCANDI'

Sınır kapılarındaki hizmetin en üst seviyede verilmesini çok önemsediklerini dile getiren Kırbıyık, "Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda gerek Kapıkule olsun, gerek Hamzabeyli olsun, gerekli olsun gerek İpsala sınır kapımızda olsun modernizasyon çalışmaları tamamlanmıştı. Yani karşıdaki muadillerine göre son derece modern, son derece geniş ve tüm takımlar itibariyle baktığınızda vatandaşlarımıza giriş - çıkış işlemi yapmak isteyen kişilere karşı en üst düzeyde hizmeti verebilecek hale getirilmişti. İlimiz sınırlarını modernizasyonu yapılmayan tek kapı Pazarkule sınır kapısıydı. Orada da 2021 yılında başlayan çalışmalar bu yıl itibariyle tamamlandı. Bu yılın başı itibariyle tamamlandı. Yaklaşık 75 milyon Türk lirasından daha fazla bir kaynak harcanarak bu hale getirilmiş oldu" diye konuştu.

'6 PERONA YÜKSELTİLDİ, XRAY BÖLÜMÜ EKLENDİ'

Sınır kapısında yapılan yeniliklerden de bahseden Kırbıyık, "Gördüğünüz gibi daha öncesinde tek giriş ve tek çıkış peronu olan Pazarkule artık üç giriş ve üç çıkış peronlarıyla birlikte çok daha geniş, çok daha nitelikli bir hale getirilmiş oldu. Yine idari binaları gerek gümrük gerek emniyet teşkilatımızın yararlanacağı şekilde yeniden ve çok daha üst düzey nitelikte ortaya konmuş oldu. Bir X Ray bölümü oluşacak. Orada da son aşamaya geldik artık. Bununla beraber burada da XRay taraması imkanına kavuşmuş olacağız. Bu da gerek eşya kaçakçılığı gerek insan kaçakçılığı gerek diğer suçlar bakımından son derece önemli. Yani biz bir yandan sınır kapılarındaki hızı çok önemsiyoruz ama öte yandan da güvenlikten taviz vermemek için mücadele ediyoruz. O kapsamda da burada alınan yeni tedbirler son derece önemliydi. Onlar da inşallah çok yakın zamanda hayata geçecek" ifadelerini kullandı.

'DAHA FAZLA KİŞİNİN TERCİH ETTİĞİ BİR KAPI HALİNE GELECEK'

Pazarkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışların her yıl katlayarak arttığını söyleyen Vali Kırbıyık, "Pazarkule sınır kapısı kendi özelinde de her yıl katlayarak geliyor. Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre neredeyse üç katlık bir artış yaşandı. Bu yıl ilk verilere baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katlık bir artış görüyoruz. Geçen yıl bu döneme kadar 50 bin kişi giriş yapmıştı. Şimdi ortalama 96 bin gözüküyor giriş ve çıkış ortalamasından. Bu yolcu sezonuyla birlikte, gurbetçi sezonuyla birlikte çok daha yüksek bir seviyeye çıkacağını düşünüyoruz. Yani bu da gösteriyor ki bize; Pazarkule sınır kapısında yenilenen yüzüyle birlikte gerek vatandaşlarımızın gerek gurbetçilerimizin gerek ülkemize giriş çıkış yapmak isteyen insanların, kişilerin tercih ettiği bir kapı konumuna doğru her geçen yıl artarak devam edecek ve gelecek gözüküyor" şeklinde konuştu.

'İKİ KAPI ARASINDA BÜYÜK FARK OLUŞTU'

Pazarkule'nin hemen karşısında bulunan Yunanistan Sınır Kapısı'nın da modernize edilmesini umduklarını kaydeden Vali Kırbıyık, "Üzüm üzüme baka baka kararır diye umut ediyoruz. Onlar da inşallah bakıp böyle bir çünkü arada inanılmaz bir fark oluştu. Bir tarafta köy garajı gibi yapı, bir tarafta havaalanı gibi bir yer oluştu. Dolayısıyla tahmin ediyorum komşumuzda da bu yönde bir adım atılacaktır diye değerlendiriyoruz ama iki sınır kapısı arasına hakikaten çok büyük oranda bir fark açılmış oldu" dedi.