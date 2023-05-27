Pazarkule Sınır Kapısı modernizasyonu tamamlandı

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Pazarkule Sınır Kapısı modernizasyonunun tamamlandığını ve giriş-çıkışlarda 2 kat artış yaşandığını belirtti. Sınır kapısında peron sayısı 6'ya çıkarılırken, gümrük ve polis birimleri modernize edildi ve X-Ray bölümü eklendi. Yaklaşık 75 milyon TL harcanan modernizasyon çalışmaları ile Pazarkule Sınır Kapısı, gurbetçiler ve turistlerin daha çok tercih ettiği bir sınır kapısı haline geldi.

EDİRNE Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, modernizasyonunda sona gelinen Pazarkule Sınır Kapısı'nın, artık gurbetçiler ve turistlerin daha çok tercih ettiği bir sınır kapısı haline geldiğini, giriş ve çıkışlarda 2 kat artış olduğunu belirtti.

Edirne'den Yunanistan'a açılan ve 2021 yılında modernizasyon işlemlerine başlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nda, modernizasyon çalışmalarında sona gelindi. Sınır kapısında 1 giriş ve 1 çıkış olmak üzere toplam 2 olan peron sayısı, 3 giriş ve 3 çıkış olmak üzere 6'ya çıkarıldı. Sınır kapısında gümrük ve polis birimlerinin çalışacağı kısımlar modernize edilirken, şüpheli araçların taranacağı X-Ray bölümü de yapıldı.

Pazarkule'nin karşısındaki Yunanistan Sınır Kapısı'nın da modernize edilmesini umduklarını belirten Kırbıyık, "Üzüm üzüme baka baka kararır diye umut ediyoruz. Onlar da inşallah böyle bir düzenleme yaparlar. Çünkü arada inanılmaz fark oluştu. Bir tarafta köy garajı gibi yapı, bir tarafta havaalanı gibi bir yer oluştu. Dolayısıyla, tahmin ediyorum, komşumuzda da bu yönde bir adım atılacaktır diye değerlendiriyoruz ama iki sınır kapısı arasında hakikaten çok büyük oranda bir fark açılmış oldu" dedi.