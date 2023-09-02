Pazarcılar, marketlerin fiyatları düşürdüğünü iddia ederek eylem yaptı

Bolu'da pazarcı esnafı, pazar kurulan mahallelerde marketlerin fiyatlarını düşürdüğünü ileri sürerek, eylem yaptı. Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda tezgah açan pazarcı esnafı, daha sonra bölgede bulunan bir marketin önüne kadar yürüyüş yaptı. Marketin önünde bulunan yolu tezgahlarla kapatan esnaf, burada basın açıklaması yaptı.

Bolu'da pazarcı esnafı, pazar kurulan mahallelerde marketlerin fiyatlarını düşürdüğünü ileri sürerek, eylem yaptı.

Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda tezgah açan pazarcı esnafı, daha sonra bölgede bulunan bir marketin önüne kadar yürüyüş yaptı.

Marketin önünde bulunan yolu tezgahlarla kapatan esnaf, burada basın açıklaması yaptı.

Bolu Manavcılar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, kendilerinin zor şartlar altında çalıştığını belirtti.

Zincir marketlerde 16 liraya satılan domatesin fiyatının, pazar kurulan günlerde düşürüldüğü savunan Altındal, "Sezonda 1 ay domates satıyoruz. Bu marketin 24 tane şubesi var. 100 bin çeşit ürün satıyorlar. 24 tane şubende domatesin fiyatı 16 lira, bugün burada 8,95 lira. Bu ne?" ifadelerini kullandı.

Altındal, Türkiye'nin birçok ilinde marketlerin içinde bulunan manav reyonlarının, Bolu'da dışarıya kurulduğunu ileri sürerek, "Eğer marketler manav reyonlarını içeri alamazsa, biz her hafta gerekirse pazar açmayacağız. Biz ekmeğimizin peşindeyiz." dedi.

Pazarcı esnafı, açıklamanın ardından dağıldı.