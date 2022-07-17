Pazar tezgahlarında salatalık 3,5 TL'den satılıyor Eskişehir'de pazar tezgahlarında yerini alan salatalığın kilosu 3,5 TL olurken, kabak ise 2,5 TL'den satılıyor. Eskişehir'de pazar tezgahlarında yerini alan salatalığın kilosu 3,5 TL olurken, kabak ise 2,5 TL'den satılıyor. İç Anadolu'nun önemli sebze üretim yerlerinden biri olan ve seracılıkla da öne çıkan Eskişehir'de farklı türden sebze ve meyveler yetiştiriliyor. Özellikle örtü altında yetiştirilen ürünler Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor. Kentte haftanın farklı günlerinde kurulan pazar tezgahlarında yerlerini alan sebzelerin fiyatları ise piyasanın altında olmasıyla dikkat çekiyor. Pazar günleri Çankaya Mahallesi'nde kurulan pazarda salatalığın kilosu 3,5 TL'den satılırken, kabak ise 2,5 TL'den vatandaşların sofrasında yer buluyor. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Ekonomi İç Anadolu Eskişehir Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Pazar tezgahlarında salatalık 3,5 TL'den satılıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.