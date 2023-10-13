PayPorter, Kazakistan'da düzenlenecek Plus Forum'a katılıyor

Uluslararası para transferi sağlayıcısı PayPorter, Kazakistan'da düzenlenecek olan Plus Forum'a General Sponsor olarak katılacağını duyurdu. Şirket, Türkiye'den Kazakistan'a olan gönderim hacmini artırmayı hedefliyor.

Uluslararası para transferi alanında faaliyet gösteren, PayPorter, bu yıl dördüncüsü 17-18 Ekim'de Kazakistan'da düzenlenecek olan Plus Forum'a katıldığını duyurdu. Kazakistan ile işlem hacmini her yıl artırdığını bildiren şirket, 2021 yılında Türkiye'den Kazakistan'a olan gönderim hacmini, 2023 yılının ilk dokuz ayında 3 kat arttırırken 2024 yılındaki hedefinin ise 2023'e göre 2 kat büyümek olduğunu aktardı.

Ulusal ve uluslararası para transferi sağlayıcısı PayPorter, fintek ve ödeme sistemleri dünyasını bir araya getiren, Kazakistan'ın en önemli teknoloji etkinliklerinden Plus Forum'da bu yıl General Sponsor olarak yer aldığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağırlıklı olarak Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Azerbaycan, Çin, Tacikistan ülkelerinden olmak üzere binin üzerinde katılımcının, 50'den fazla konuşmacı ve sponsor firmanın yer alacağı etkinlik; fintek, bankacılık ve ödeme sektörlerinde dünyanın önde gelen şirketlerinin yanı sıra melek yatırımcıları, e-ticaret, sigorta ve lojistik sektörlerinden şirketleri bir araya getirecek.

"İsme nakit, banka hesaplarına, mobil cüzdanlara dünyada 185'ten fazla ülkeye hızlı ve güvenli para transferi yapan PayPorter, etkinlikte sponsor olarak standıyla yer alacak. PayPorter Yurt Dışı İş Geliştirme Yöneticisi Nurbol Omarkhanov ise etkinlikte düzenlenen bir panelde konuşmacı olacak."