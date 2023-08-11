PayPal'in Sabitkoin Duyurusu Kripto Piyasalarını Etkiledi

Ödeme hizmetleri sağlayıcısı PayPal'in dolara endeksli sabitkoin duyurusunun, kripto piyasalarının gündemini değiştirdiğini belirten Gate.io Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, "Kararın ardından aynı isme sahip 66 kripto para birimi üretildi, bunların en büyüğü birkaç saatte 3 milyon dolarlık işlem hacmi gördü. PayPal kararı sonrası üretilen bu kripto para birimlerinde de 'rug pull' olarak tabir edilen ve geliştiricilerin likiditeyi bir anda çekmesiyle kripto para biriminin değerinin sıfırlanması durumu görülmesi olası" dedi.

ABD merkezli ödeme hizmetleri sağlayıcısı PayPal, hafta başında, ödeme ve para transferi süreçlerinde kullanılmak üzere ABD dolarına endeksli PYUSD isimli sabitkoini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu kararla dijital para birimlerini benimseyen ilk büyük finansal teknoloji şirketlerinden biri olan PayPal'ın hisseleri, geçtiğimiz pazartesi yüzde 2,66 arttı. Bir yandan kripto yatırımcılarını heyecanlandıran, diğer tarafta ise regülatörleri harekete geçiren bu kararı avantaja çevirmek isteyen kripto dolandırıcıları da boş durmadı. Gate.io Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, kripto ekosistemini, PYUSD adıyla üretilen sahte kripto para birimlerine karşı uyardı.

66 SAHTE KRİPTO PARA ÜRETİLDİ, 3 MİLYON DOLARLIK HACİME ULAŞTI

Kripto para dolandırıcıları, PayPal tarafından dolar bazlı sabitkoin PYUSD'nin piyasa sürüleceğinin açıklanmasının ardından harekete geçti. DEXTools verileri, salı gününden itibaren Ethereum, BNB Chain ve Base gibi blokzinciri ağları üzerinde 66'dan fazla sahte kripto para birimi üretildiğini gösterdi. Merkeziyetsiz borsalarda gerçekleştirilen işlemlerde, bu sahte kripto para birimlerinden en büyüğünün birkaç saat içinde yaklaşık 3 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

Bir akıllı sözleşme altyapısı kullanarak oldukça düşük maliyetlerle yeni bir token üretilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Sevcan Dedeoğlu, "Merkeziyetsiz borsalar, bir kripto para biriminin üretilmesine, anında likidite sağlanmasına ve işleme açılmasına olanak tanıyor. Yatırımcıların, bu işin arkasında kripto dolandırıcılarının olduğunu bilmesi gerekiyor. Dolandırıcılar, bu gibi büyük gelişmelere çok hızlı tepki vererek ilk heyecanı fırsata dönüştürmek istiyor. Bir benzeri Ripple kararında yaşanmış, şirket yetkilileri sahte hediye ve kampanyalara karşı uyarmıştı. PayPal kararı sonrası üretilen bu kripto para birimlerinde de 'rug pull' olarak tabir edilen ve geliştiricilerin likiditeyi bir anda çekmesiyle kripto para biriminin değerinin sıfırlanması durumu görülmesi olası" dedi.

REGÜLASYON TARTIŞMALARI BÜYÜYECEK

Kripto para birimleri ve dolara endeksli sabitkoin'ler üzerine halihazırda süren regülasyon tartışmaları, PayPal'in kararının ardından yeniden alevlendi. ABD Temsilciler Meclisi Kongre Üyesi Maxine Waters, PayPal'in sabitkoin'lerin düzenlenmesi, gözetimi ve uygulanması konusunda hala bir yasal çerçeve yokken kendi kripto para birimini sunmasının endişe verici olduğunu kaydetti. Konuya ilişkin haberlerde, kriptoya karşı olan mesafeli tutumuyla bilinen Senatör Elizabeth Warren ve Senatör Sherrod Brown gibi isimlerin, büyük ölçekli, dolara endeksli bir kripto para biriminin büyük bir kriz durumunda ABD bankacılık sistemi üzerindeki etkilerinden çekindiği ifade edildi. Konunun regülatörlerin, özellikle ABD merkez bankası Fed'in ve Gary Gensler yönetimindeki ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'nin dikkatini çekebileceğini söyleyen Sevcan Dedeoğlu, "İlk yorumların ardından piyasalar, bir sonraki regülatif hamleyi bekliyor. Daha önce Meta'nın Libra isimli benzer bir girişimi, Cambridge Analytica gibi skandalların da etkisiyle sessizce sona ermişti" dedi.

"SABİTKOİNLER DAHA ÇOK BENİMSENECEK"

Bir yandan merkez bankalarının Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) çalışmalarının hızlanması, bir yandan finansal teknoloji kuruluşlarının bu konudaki adımlarının artmasının sabitkoinlere ilişkin beklentileri de güçlendirdiği kaydeden Gate.io Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bugüne dek Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ekonomileri başta olmak üzere bazı ekonomiler bu konularda çeşitli politikalar hazırladı. Örneğin AB regülasyonlarının Haziran 2024'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Para transferini, havaleyi, uluslararası ödemeleri hızlandıran ve değeri doğrudan itibari para birimlerine bağlı olarak belirlenen sabit kripto para birimlerine sabitkoinlerin ödeme ekosisteminde önümüzdeki yıllarda çok daha fazla benimsenebileceğini söyleyebiliriz. Gate.ioTürkiye olarak milyonlarca kullanıcıyı finansın değişen paradigmasına hazırlamak için son hızda çalışmayı sürdürüyor, güvenilir kripto para alım satımını ve kripto yatırımcılığını erişilebilir kılmaya devam ediyoruz."