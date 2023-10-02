Paycell, Borsa İstanbul'da Hisse Senedi Alım Satım Hizmeti Sunmaya Başladı

Dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, yatırım ürünleri portföyüne Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketlerin hisse senedi alım satım hizmetlerini de dahil ettiğini duyurdu. Platformun kullanıcıları, uygulama üzerinden Colendi Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirecekleri işlemlerle yatırım yapabileceği bildirildi.

Açıklamanın devamında, "Kullanım kolaylığı sağlayan uygulama arayüzü sayesinde bütçelerine göre ve bir banka müşterisine ihtiyaç duymadan Borsa İstanbul'da yatırım yapma fırsatı elde ediyor. Kullanıcılar, uygulamayla portföylerini ve piyasaları düzenli olarak kolayca takip edebiliyor, Paycell'in yatırım alanında sunduğu geniş ürün gamı ile portföylerini çeşitlendirebiliyor. Üstelik alım satım işlemleri, lansmana özel 1 Kasım tarihine kadar komisyonsuz yapılabilecek" denildi.

"PAYCELL'LİLERE PORTFÖYLERİNİ FARKLI YATIRIM ARAÇLARIYLA ÇEŞİTLENDİRME FIRSATI SUNUYORUZ"

Paycell'in daha önce yine Colendi Menkul Değerler iş birliği ile Amerikan borsalarında yatırım yapma imkanı sunduğunu hatırlatan Paycell CEO'su Serhat Dolaz, "Müşterilerimize tüm finansal ihtiyaçlarını güvenli ve eşsiz bir deneyimle sunabilme vizyonuyla çıktığımız yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Altın, gümüş ve platin gibi kıymetli madenlerin yanı sıra Amerikan Borsalarında da yatırım olanağı sağlamıştık. Şimdi de daha kapsayıcı bir yatırım portföyü sunma amacıyla, hizmetlerimizi Borsa İstanbul (BİST) ile çeşitlendirerek artırmaya devam ediyoruz. Operatör bağımsız, herhangi bir banka müşterisi olsun ya da olmasın tüm kullanıcılarımız, Paycell uygulamamız üzerinden Borsa İstanbul'da yatırım yapabilecek" diye konuştu.

ÇETİNKAYA: FİNANSI DEMOKRATİZE ETME YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATTIK

Colendi Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya ise "Colendi, finansı demokratize etme misyonuyla ortaya çıkmış bir fintech kuruluşu. Colendi Menkul Değerler olarak Paycell ile yaptığımız iş birliği ile daha fazla insanın, daha geniş bir spektrumda hisse senedi alım satım imkanına ulaşmasını sağlamaktan mutluyuz. Colendi Menkul Değerler olarak, DriveWealth gibi global iş ortaklarımızla birlikte sunduğumuz entegre finans hizmetleri ile ABD borsalarına ve çeşitli emtialara yatırım olanağı sunduğumuz Paycell kullanıcılarına, şimdi de Borsa İstanbul'a erişimi sağlamamız hedefimize ulaşmada önemli bir adım oldu" açıklamasını yaptı.