Patates üretiminde yüzde 20 artış

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin tohum desteğinden yararlanan patates üreticileri, bu yıl verimde yüzde 20 oranında artış bekliyor.

"Samsun İlinin Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi" ile sebze ve meyve yetiştiriciliğini artıran Büyükşehir Belediyesi, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye olanlara ücretsiz fide, tohum, sera naylonu ve gübre veriyor. Projede öz kaynaklarını seferber eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, desteklerini sürdürüyor.

Vezirköprü, Havza ve Ladik ilçelerindeki patates üretimi, Büyükşehir Belediyesi'nin tohum yardımıyla genişliyor. 2021 yılında 3 ilçenin 11 mahallesinde üretim yapan 40 çiftçi, aldıkları tohumları toplam 133 dekar alanda toprakla buluşturdu. Üretim maliyetlerini büyük oranda düşüren çiftçiler yüksek verim elde edince, bu yıl talep artışı yaşandı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2022 yılında tohum desteğini 27 tondan 50 tona çıkardı. Bu sayede patates yetiştirilen mahalle sayısı 24'e, arazi miktarı 180 dekara, çiftçi sayısı da 65'e yükseldi.

Danışmanlık hizmeti

Patatesin en çok yetiştirildiği Vezirköprü ilçesinde, 13 mahallede 28 çiftçi üretim yapıyor. 25 ton tohum dağıtılan ilçede 82 dekar alan kullanılıyor. İlçelerde ekilen arazileri gezerek incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli ziraat mühendisleri, çiftçilere de danışmanlık yapıyor.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki patates tarlalarını dolaşan Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Kanca, kontrollere aralıksız devam ettikleri bilgisini verdi. Kanca, "Belediyemizin öz kaynaklarıyla yürüttüğümüz patates yetiştiriciliğinin geliştirerek yaygınlaştırılması projesi kapsamında 2020 ve 2021 yıllarında ilçelerimizdeki çiftçilerimize 27 ton tohum desteği verdik. Bu yıl da 25 tonu Vezirköprü ilçemizde olmak üzere il genelinde toplam 50 ton tohumu dağıtarak, ekimlerini sağladık. Şuanda da yumrular büyümeye başlarken, arazilerdeki incelemelerimize de devam ediyoruz" dedi.

"Çok memnunuz, desteklerin devamını bekliyoruz"

Patates üreticisi Yavuz Çoban ise bu yıl yüzde 20 verim beklediklerini kaydetti. Çoban, "15 yıldır tarımla uğraşıyoruz. Babamla birlikte ayçiçeği, buğday, şekerpancarı ile sebze yetiştiriyoruz. Bunun yanında serada domatesimiz var. Büyükşehir Belediyesinin patates tohumu hibe desteğinden yararlanıyoruz. 4 dönüm alanda üretim yapıyoruz. Sağ olsunlar bizlere ker konuda katkı sağlıyorlar. Akıllı ekim ve söküm bize makine tedarik ediyorlar. Bu sayede 1 saatte ekebiliyoruz. Pazar satışına yönelik yeterli miktarda rekolte elde ediyoruz. Çok memnunuz. Desteklerin devamını bekliyoruz. Büyükşehir Belediye başkanımız Mustafa Demir'e de çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi