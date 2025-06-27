Paslanmaz Çelik İthalatında Damping Önlemleri 5 Yıl Daha Uzatıldı

Ticaret Bakanlığının, yerli sanayiyi korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla paslanmaz çelik boru ithalatında uygulanan dampinge karşı mevcut önlemleri 5 yıl daha uzatma kararı, sektör temsilcilerince olumlu karşılandı.

Paslanmaz çelikten boruların ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin, dampingin ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla Bakanlığa başvuru yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, başvuru üzerine başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmalarının tamamlanmasının ardından söz konusu ürüne yönelik uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlük sürelerinin 5 yıl daha uzatılmasına karar verildi.

"Türkiye'nin paslanmaz çelik üretiminde önemli oyuncu olma potansiyeli var"

Paslanmaz çelikteki damping önleminin uzatılmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, ülkede bu alanda faaliyet gösteren tesislerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yayan, Türkiye'de bazı tesislerin, soğuk haddeleme (metal malzemenin iki rulo silindirin arasından geçmesi) faaliyetleri gerçekleştirse de ergitmeden (metal malzemeleri ergime sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda ısıtarak, katı halden sıvı hale getirme) nihai ürüne kadar üretim yapan tam entegre bir tesis bulunmadığını söyledi.

Paslanmaz çelik üretimine yönelik yatırımların son dönemde hız kazandığını ve yerli üretim altyapısının kurulmasına yönelik ciddi adımlar atıldığını bildiren Yayan, "Bu yatırımların tamamlanmasıyla, özellikle savunma sanayisinden otomotive kadar birçok stratejik sektörde, yerlilik oranının artırılması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıkladığı üzere, 1,2 milyar dolar tutarında ve 600 bin ton/yıl kapasiteli entegre paslanmaz çelik tesisi yatırımı planlanıyor. Bunun yanında, Çin merkezli Yongjin Group'un 400 bin ton kapasiteli soğuk haddeleme yatırımı ve Sarıtaş Paslanmaz Çelik'in, 800 bin ton kapasiteli entegre tesis projesi de Türkiye'nin paslanmaz çelik üretiminde önemli oyuncu olma potansiyeli taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Paslanmaz çelik teknolojik bağımsızlık açısından büyük önem taşıyor"

Yayan, Türkiye'de, 2 ile 2,5 milyar dolar arasında paslanmaz çelik ithalatı yapıldığını anımsatarak, bu durumun hem dış ticaret açığını artırdığını hem de yerli üreticilerin rekabet gücünü zayıflattığını belirtti.

Paslanmaz çeliğin, yüksek katma değerli ve stratejik bir ürün olması nedeniyle teknolojik bağımsızlık açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Yayan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dampingli ürünlerin, piyasayı bozucu etkisine karşı alınan korunma tedbirlerinin sürdürülmesi, mevcut ve planlanan yerli yatırımların korunması, yatırımların atıl kalmaması ve üretim ayağının güçlendirilmesi açısından son derece yerinde bir uygulama. Bu bağlamda, paslanmaz çelikteki damping önleminin uzatılması yalnızca yerli sanayinin korunmasına değil, aynı zamanda Türkiye'nin sanayide dışa bağımlılıktan kurtulma vizyonuna da katkı sağlayan bir karar olarak görülmeli."